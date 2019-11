Ministra Zaldívar asegura que están analizando qué parte del 5% adicional irá a reparto

Pensiones

Además reconoció que el gobierno se está abriendo a otras alternativas que no tenían pensadas.

Una semana clave vive la reforma de pensiones, específicamente en materia de las pensiones básicas solidarias (PBS). Esto, porque el gobierno debería acordar durante estos días si sube la PBS en un 50% de manera gradual, o de una sola vez, tal como ha pedido la oposición.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, es una de quienes lleva la negociación y hoy aseguró que también están analizando qué parte de la cotización adicional del 5% que se considera incluir en el aporte obligatorio que hace cada trabajador se destinará a solidaridad. "Estamos viendo qué porcentaje del 5% que va a ir a reparto sólo para las personas que hayan cotizado", señaló en el Congreso.

Asimismo, indicó que están trabajando en conjunto con la oposición. "Cuando uno está tratando de buscar diálogo y llegar a acuerdo, tiene que abrirse a múltiples alternativas que a lo mejor no eran las que uno tenía pensadas desde antes", reconoció.

Por último, remarcó en el hecho de no olvidarse del pilar contributivo. "Quiero que quede claro que mejoras en el pilar solidario no me van a mejorar las pensiones de la clase media. Es muy relevante el Pilar Solidario pero no podemos dejar de lado el pilar contributivo. De otra manera, no vamos a mejorar las pensiones de la clase media. Tenemos que hacer un gesto con miles de personas que cotizaron durante una enorme cantidad de años, que hoy ven que el monto de sus pensiones -porque no están dentro del 60% más vulnerable- son súper acotados", puntualizó.