Ministra Zaldívar asegura que reforma previsional sí toca a las AFP

Pensiones

La ministra del Trabajo respondió a las críticas del presidente del Senado, quien señaló que falta mayor competencia para las administradoras.

Tras estar cerca de un año y medio discutiéndose en la Cámara de Diputados, hoy la reforma previsional fue ingresada al Senado. A las 12 horas está agendada la sesión de la comisión de trabajo para comenzar el debate del proyecto.

Esta mañana, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar respondió las críticas del presidente del Senado, Jaime Quintana quien dijo que se le debe "meter más mano" a las AFP en el proyecto.

"No hay una contradicción, como gobierno estamos proponiendo un proyecto en la cual se toca a las AFP, no es efectivo que no se toque. Les estamos diciendo que les va a entrar competencia de verdad. Habrán entidades sin fines de lucro que podrán administrar todo lo que hoy ya he ahorrado, no es algo cosmético, es algo profundo", sostuvo Zaldívar en radio Futuro.

En ese sentido, aclaró que lo que se debe mirar es que las reformas que se hagan a las administradoras "vayan en línea con el verdadero objetivo, y no creo que el objetivo sea matar a las AFP. El propósito es mejorar las pensiones, no nos tenemos que perder en esto", precisó.

"Nuestra idea es que las AFP se hagan más cargo y asuman un rol importante, asumiendo obligaciones que antes no tenían; como financiar las cuotas mortuorias o financiar la educación previsional, pero que lo hagan de tal manera que la rentabilidad de los fondos siga siendo la misma o mejor que hemos tenido hasta ahora", remarcó.

En cuanto a las propuestas de la oposición, la secretaria de Estado insistió en que si existe una alternativa que responda de una mejor manera a las necesidades de las personas, "estamos abiertos a dialogar y a analizarla para que se concrete", señaló.

Desempleo

En un 7,4% se ubicó la tasa de desempleo en el trimestre correspondiente a noviembre 2019-enero 2020. Al respecto, la titular del Trabajo señaló que es una cifra que "nos preocupa muchísimo, porque detrás de un número estamos hablando de familias. El que un miembro de una familia, pierda su fuente laboral implica necesariamente una situación muy compleja", sostuvo.

Frente a este escenario, Zaldívar aseguró que están trabajando en buscar los mecanismos para evitar que esta cifra aumente. "Claramente el aumento de la tasa de desempleo, producto de la violencia que se ha vivido en nuestro país ha tenido una incidencia significativa. Estamos hablando de que muchas PYMES han tenido que cerrar. Estamos generando mecanismos para poder por un lado potenciar a las PYMES y por el otro lado, generar incentivos para que las personas se mantengan en sus puestos de trabajo", indicó.

Por último, remarcó que "más que el estallido social, es la violencia la que produce los problemas. Las manifestaciones sociales de las personas exigiendo más derechos, no son las que nos han generado un problema en el mundo del trabajo, es la violencia la que ha generado el problema, la imposibilidad de abrir determinados lugares".