Ministra Zaldívar espera que reforma previsional esté despachada el próximo miércoles desde la Cámara Baja

Pensiones

La oposición plantea que el afiliado pueda llevar su 10% al ente público, punto en que la titular de Trabajo indicó que debiera haber libertad para ambos lados.

Hoy se realizará la segunda sesión de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, donde se discutirán las nuevas indicaciones que ingresó el gobierno a la reforma previsional.

Mientras iba en camino a la sesión en Valparaíso, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a los tiempos de tramitación del proyecto. "Esperamos que a fines de la próxima semana, ojalá el miércoles, tengamos este proyecto completamente aprobado y despachado de la Cámara de Diputados. Esperamos poder pagar estos beneficios lo antes posible, nuestro plazo es los primeros días de abril", indicó en entrevista con radio Duna.

Respecto a la posición de la oposición, Zaldívar afirmó que persisten diferencias de opiniones sobre cómo se debe gestionar la cotización adicional del 6%. "En la discusión que tuvimos hay diferencias de opiniones. Algunos de la mesa técnica creen que esto se debe administrar como un solo fondo, hay otros que creen que debe administrarse como dos fondos distintos, en los cuales una parte (no han dicho qué porcentaje) vaya a reparto y el otro porcentaje vaya a incrementar el ahorro personal de los trabajadores que han cotizado", señaló.

En ese sentido, sostuvo que "siento que todavía hay un espacio muy importante para poder precisar qué es lo que exactamente quieren ellos y como Gobierno creemos que lo recogimos en las nuevas indicaciones".

La propuesta de la oposición propone en que en un futuro, el afiliado pueda llevar su 10% al ente público, punto en que la secretaria de Estado indicó que debiera haber libertad para ambos lados. "La única forma de poder aceptar eso es que sea para los dos lados. Es decir, si me puedo llevar el 10% para que lo administre el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS), también debería dejar la libertad para que el 3% de ahorro personal, me lo pueda llevar a otra entidad. Claramente no les gustó esta alternativa pero resulta lógico que si tengo libertad en un sentido también tengo que tenerla en el otro".

Por otra parte, defendió la viabilidad de las nuevas modificaciones presentadas, pero reconoció que se está yendo más allá de lo que el Gobierno había pensado en un principio. "Ayer el ministro de Hacienda hizo una muy buena exposición en la comisión, en la cual demostró que esto es sustentable. Obviamente estamos yendo más allá de lo que habríamos planteado en un primer momento, porque las condiciones hoy nos exigen mucho más, pero de ninguna manera estamos planteando una reforma que no sea sostenible en el tiempo", puntualizó.

Por último, la secretaria de Estado se refirió a cómo afectará esta mayor cotización a los trabajadores independientes. "Los independientes tendrán que cotizar este 6% de aumento pero terminada su propia transición (ochos años), comienza el proceso en que ellos se van incorporando al 6% de cotización adicional. Cada año se aumentará en un 0,75% hasta poder llegar hasta este porcentaje extra de cotización. Se sumará aproximadamente un 5,3%", indicó.