Ministra Zaldívar explica por Twitter dos mitos del sistema de pensiones: los 110 años y la herencia de los fondos

Pensiones

La secretaria de Estado indicó que busca "aclarar algunas informaciones y mitos que han circulado en RRSS".

"Nuestro sistema de pensiones en Chile es complicado y por eso quiero aclarar algunas informaciones y mitos que han circulado en RRSS", con este tuit la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, siguió la tendencia de su par de Hacienda, Ignacio Briones, y armó un hilo para explicar una de las mayores inquietudes que genera en los aportantes chilenos: los 110 años de las tablas de mortalidad.

La secretaria de Estado indicó en la red social que es un mito "que se ha instaurado" que las pensiones se calculen estimando que los jubilados vivirán hasta los 110 años.

"La tabla de mortalidad hace la siguiente proyección: mujeres vivirán en promedio hasta los 90 años y los hombres hasta los 85", comentó, agregando que el tema de los 110 años tiene que ver ya que se "incorpora un factor de probabilidad que considera la edad tope de 110 años, pero las pensiones no se calculan pensado que todas las personas vivirán 110 años. A las mujeres se les da 0,2% de probabilidad y a los hombres 0,01%".

Aprovechando la oportunidad es que la Zaldívar aclaró otro de los mitos que hay sobre el sistema de pensiones: la herencia de los fondos acumulados por los trabajadores.

"Los fondos que administran las AFP sí son heredables! Cuando el trabajador fallece, los fondos pueden ser heredados si no se tiene que pagar pensiones de sobrevivencia (cónyuge, al hijo menor de 18 años o al menor de 24 que esté estudiando)", agregando que "si no se paga pensión de sobrevivencia, porque no tuvo pareja o hijos, pasan inmediatamente a ser hereditarios".

"Ojalá haya sido clara. Más adelante aclararé otras dudas!", culminó la ministra.