Ministra Zaldívar y retiro de fondos: "Cuando uno abre la puerta al retiro de fondos la verdad es que después cerrarla genera una dificultad"

Pensiones

Más de tres hora lleva en sesión la sala de la Cámara de Diputados, instancia donde se votará el proyecto que busca que los afiliados puedan rescatar una parte de sus ahorros previsionales con el fin de paliar el impacto económico del Covid-19.

La ministra de Trabajo, María José Zaldívar participó de la sesión vía telemática y aseguró que no es la alternativa correcta para ir en apoyo de la clase media. "Quiero ser bien clara. Acá no hay una defensa de las AFP. Nunca he planteado que las pensiones sean buenas. De hecho llevo mucho tiempo de mi vida trabajando en cómo mejorar las pensiones, porque es una realidad evidente que las pensiones en nuestro país no son las que corresponden y llevamos años trabajado en esta materia. Pero el punto es que si esta iniciativa que se está planteado ahora es la que corresponde o no corresponde para cumplir con esa necesidad", puntualizó.

Zaldívar además insistió en que esta misma materia, se está viendo en tres instancias distintas del parlamento: en esta sala, en la Comisión de Constitución del Senado, y en la Comisión de Trabajo del Senado. "El gran riesgo que se corre, es que haya distintas formas de abordarlo y después sean difíciles de compatibilizar", precisó.

A su vez, señaló que lo que se están discutiendo es el sistema previsional. "Todos los sistemas de pensiones del mundo establecen un ahorro forzoso. No es una característica de un sistema en particular. Por lo tanto, permitir el retiro de fondos afecta profundamente el ahorro. Acá nunca ha estado en cuestionamiento que los trabajadores son propietarios de los fondos que tienen en las AFP. Acá lo que está en discusión es que se pueda o no retirar los fondos, independiente de cuál sea el sistema en el que estoy ahorrando, sea un sistema de capitalización o de reparto. Lo que se está minando es un sistema previsional", alertó.

Por otra parte, destacó que el Estado y el Gobierno han realizo una propuesta alternativa que "se puede discutir si se pueden dar ciertas mejorías, pero utilizar los recursos para una futura jubilación, más que plantearlo como pan para hoy y hambre para mañana, hay que plantearlo como las necesidades urgentes de hoy siempre me van a hacer mirar mis necesidades del futuro con menor gravedad".

"Cuando uno abre la puerta al retiro de fondos, por más excepcional que haya sido, la verdad es que después cerrarla genera una dificultad, porque siempre habrá necesidades que lo podrán justificar", añadió.

En ese sentido, remarcó que los fondos para pensiones "son para pensiones (...) No es un tema de defender a las AFP o de la visión que tenemos del sistema. Lo que nosotros estamos acá discutiendo es cuál es el mejor mecanismo para hacernos cargo de las necesidades hoy y del futuro".