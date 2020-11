Ministro Briones cuestiona segundo retiro del 10%: "No es suficiente una supuesta finalidad legítima, para actuar sin límites"

Pensiones

Durante la discusión del proyecto en el Senado, el titular de Hacienda sostuvo que no se puede descuidar el proceso constituyente, discutiendo reformas constitucionales en paralelo.

Esta tarde se inició el segundo trámite legislativo de la moción que busca autorizar un nuevo retiro del 10% de fondos de AFP en la comisión de Constitución del Senado.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participó de la instancia y reiteró su negativa al proyecto, argumentando que infringe aspectos constitucionales. "Lo que hace esta reforma es crear un nuevo tipo de constitución, una paralela y contradictoria con la actual, sin respetar a nuestro juicio el procedimiento de reforma que la Constitución establece. No es suficiente una supuesta finalidad legítima, para actuar sin límites, porque seamos sinceros, en el fondo lo que aquí se discute también es si un poder del Estado, tiene o no límites en su actuar y ese contrapeso de poderes, es circunstancial a una democracia sana, a una democracia robusta", sostuvo.

Briones, además, criticó el hecho de que esta propuesta legislativa contraviene el régimen de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por ser de materia de seguridad social y porque además implica gasto fiscal permanente.

El jefe de las finanzas públicas, además, dio a conocer que apoya una convención constitucional. "Como es de público conocimiento yo voté apruebo y también voté por una convención constitucional. No olvidemos que la ciudadanía, con una mayoría abrumadora dijo el pasado 25 de octubre que querían ir por una nueva constitución, pero además señalaron con claridad, un 80% que se deben nuevos actores que se deben elegir nuevos actores para crear una nueva constitución", manifestó.

También argumentó que con este proyecto no se está tomando en cuenta la opinión que la ciudadanía emitió el resultado del plebiscito. "Me parece que no podemos descuidar el proceso constituyente, adelantándolo por la vía de reformas constitucionales plasmadas en disposiciones transitorias que no conversan a mi juicio con ese mandato que en el plebiscito dio la ciudadanía", espetó.

Por otra parte, Briones manifestó no entender que el retiro sea para todos. "Resulta francamente inentendible que sectores que promueven el mayor pago de impuestos por sectores de más altos ingresos, los libere de cualquier pago por este concepto", indicó.

Al finalizar la intervención del secretario de Estado, el presidente de la comisión, Alfonso De Urresti (PS), señaló que mientras se desarrolle el proceso constituyente "hay que buscar soluciones para millones de chilenos que no están llegando al final del mes", dijo.

Luego el senador oficialista, Iván Moreira (UDI), emplazó al ministro preguntándole por qué el Ejecutivo recurrirá ahora al Tribunal Constitucional. "Cuando se da como ejemplo de que este proyecto tendría vicios de constitucionalidad, yo la primera pregunta que le hago a mi Gobierno es ¿por qué razón no fue al Tribunal Constitucional para el primer 10%? Si el Gobierno considera que estamos cometiendo una ilegalidad, una inconstitucionalidad, el Gobierno debiera haber ido ¿por qué no fue? esa respuesta no la tenemos", puntualizó.

Sobre los cambios que ingresaría a la moción, el parlamentario oficialista indicó que no se permita que las personas puedan reinvertir los ahorros en el Ahorro Previsional Voluntario (APV) y que los fondos retirados sean inexpropiables.

Junto al segundo retiro del 10%, existe otra iniciativa que busca que los jubilados por renta vitalicia también puedan acceder a sus ahorros. Al respecto, el senador independiente Pedro Araya le preguntó al ministro si existiría disposición del Ejecutivo de poder ayudar a generar un mecanismo para que las personas que tienen renta vitalicia puedan hacer un retiro similar al 10%.

Araya explicó que han visto fórmulas con distintos economistas, que necesariamente requieren el concurso de La Moneda o, a lo menos del Banco Central, respecto de la compra de cierta deuda que tienen las aseguradoras. "Me gustaría saber si el Gobierno estaría disponible a que si presentamos una solución en esto, patrocinarla y poder darle una solución también a estas 600 familias que están en renta vitalicia", manifestó.