Ministro Briones y reforma previsional: "No soy partidario de poner límite a la rentabilidad" de las AFP

Pensiones

En los últimos días se han conocido distintas propuestas que plantean esto. Una de ellas busca limitar las utilidades de las AFP entre un 6% a un 8%.

Hoy se realizó la tercera sesión de la comisión de Trabajo del Senado donde actualmente se está debatiendo el proyecto de pensiones.

Durante los últimos días se han conocido propuestas que buscan limitar las rentabilidades o las utilidades de las AFP. Una de ellas proviene de senadores DC, quienes proponen modernizar el marco regulatorio de las gestoras limitando sus utilidades entre 6% a 8%. Asimismo, algunos asesores de oposición plantearon limitar las utilidades de las administradoras a 6% y que el exceso sea devuelto a los afiliados.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien presentó ante la comisión, afirmó que no está de acuerdo con estas medidas. "No soy partidario de poner límite a la rentabilidad. Creo que es una práctica que admite un análisis de otra índole que generalmente se hace en las industrias reguladas, donde hay claros indicios de que la competencia no opera", afirmó.

El jefe de las finanzas públicas remarcó que como Ejecutivo su objetivo es que haya mayor competencia. "Tiene mucho más sentido y es lo que hemos planteado como Ejecutivo, inyectar competencia. Por ejemplo, la licitación de cartera de nuevos afiliados significó comisiones que son un tercio de las que se cobraban y eso llevó a la baja al resto de las comisiones", precisó.

En ese sentido, declaró que hay un espacio para profundizar este mecanismo. "Es la mejor manera para bajar comisiones. Creo que la competencia es la respuesta a la inquietud de que nos interesa que la gente pague las menores comisiones por el mejor servicio posible", sostuvo.

Acto seguido, el senador Jorge Pizarro (DC) manifestó que actualmente no existe una competencia real en la industria de las AFP. "Una de las alternativas que se ha planteado es regular los márgenes de utilidad con que operan las AFP. Es cierto que hay un nivel de competencia pero es una competencia muy relativa", argumentó.

El parlamentario señaló que hay pocos operadores que "se han distribuido el mercado y la licitación es respecto de los nuevos trabajadores, pero no se produce una competencia real. Más bien da la impresión que cada cual se ha ido quedando con su nicho o cierto tipo de afiliado", acotó.