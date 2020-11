Minuto a minuto del segundo retiro: Senador Letelier (PS) advierte que en este episodio el Ejecutivo llevó "al límite la tensión entre las instituciones

Pensiones

Sin embargo, el parlamentario aseguró que se va a aprobar el proyecto del Gobierno y que el retiro del 10% "nunca ha estado en juego", en el debate que se ha dado estos días.

La Sala del Senado retoma la discusión y votación de la reforma constitucional de la oposición que permite un segundo retiro de fondos de las AFP, concluida esta votación se inicia el debate del proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso con la misma finalidad, pero con algunas diferencias que fueron subsanadas en su paso por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo.

De este modo, el único inconveniente que, desde el punto de vista de la oposición, podría tener la iniciativa del Ejecutivo es que quienes hagan uso del beneficio deberán pagar el correspondiente impuesto a la renta.

La oposición enfrenta inquieta la jornada, ya que según los cálculos que vienen sacando desde ayer, no estarían los votos para aprobar su reforma; en cambio, no habría argumentos sólidos para negarse al proyecto del gobierno.

Mira el minuto a minuto

12:15: El senador socialista Alfonso De Urresti, presidente de la Comisión de la Comisión de Constitución del Senado, advirtió que estos retiros constituyen una "derrota ideológica" a quienes aseguraban que las AFP "no se podían tocar" y llamó a construir un nuevo modelo de seguridad social.

12:08: El senador Juan Antonio Coloma (UDI) argumentó en contra de la iniciativa opositora que "cuando se empieza a burlar la Constitución, la Constitución se deploma", por lo que "en una decisión que no es fácil he decido aprobar el poryecto del Gobierno".

12:00: "Sabemos que es probable que esta reforma no cuente con los votos, pero tenemos que tener una alternativa", advirtió la senadora Carolina Goic (DC). Pero insistió en avanzar hacia un sistema de pensiones más solidario y "espero que ahí el Gobierno aprenda la leccipon y no vuelva a llegar tarde".

11:55: El senador Manuel José Ossandón (RN), quien también había anunciado su voto a favor de la reforma, señaló que "esta guerrilla (que sea ha dado entre el Gobierno y la oposición por los proyectos) no le hace bien a nadie y nada se ha dicho sobre cómo ayudar a la gente que lo está pasando mal" y si bien aseguró que aprobará el poryecto que asegure que le lleguen los recursos a las personas y antes de Navidad, porque lo importante es que el retiro -cualquiera sea- se apruebe en esta jornada, advirtió que "no podemos seguir llegando tarde con las ayudas, porque la situación no da para más". "Le pido a mis colegas que no nos acusen de que nos dimos vuelta la chaqueta", pidió a la oposición.

11:35: El senador Rodrigo Galilea (RN) dio cuenta de los estragos que los retiros de fondos de pensiones van a ocasionar al sistema y a los propios trabajadores de cara a su jubilación. Según los cálculos del parlamentario oficialista, los dos retiros significarán US$ 42.000 millones. De ahí que adelantara que va a aprobar la propuesta del Gobierno, que a su juicio corrige algunos aspectos respecto de la reforma, "lo apruebo con un sabor amargo", sentenció.

11:20: El senador Juan Pablo Letelier (PS), señaló que en el debate de fondo suscitado a raíz del proyecto del Ejecutivo y de su decisión de recurrir al TC se esconden "dos derrotas del Gobierno; por un lado, que el Ejecutivo no ha realizado las políticas públicas necesarias para resolver los problemas de la gente en la pandemia y, segundo, si el Congreso se impone o no al Gobierno", advirtiendo que en este episodio el Ejecutivo "ha puesto el proceso de tensionamiento entre las instituciones al límite". Sin embargo, admitió que el proyecto lo "vamos a votar después, lo que va a asegurar que los chilenos que reciban los recursos (...) el retiro del 10% nunca ha estado en juego".

11:15: Por su parte, otro de los senadores oficialistas que había comprometido su respaldo a la reforma opositora, el RN Juan Castro, inició su intervención haciendo ese reconocimiento. Pero más adelante dijo que pese a que al ingresar el proyecto del Gobierno no era bueno, pero que la comisión unida de Hacienda y Trabajo lo mejoraron. De ahí que enfatizara que "el camino para que la gente reciba el 10% es el proyecto del Gobierno, no hay otro", aseveró.

11:10: La senadora Ximena Órdenes (PPD), en el marco de su intervención, fue pragmática, advirtiendo que "va a haber retiro, pero no va a ser a través de esta reforma constitucional que voy a aprobar, porque está bloqueada en el TC".

10:53: El senador David Sandoval (UDI), uno de los que había comprometido su voto a la reforma opositora y se echó atrás luego de que el Gobierno aceptara las indicaciones de su sector, que lo dejó muy similar a la reforma, señaló que para mejorar las pensiones "el camino no es aniquilar el sistema previsional", por medidas como las que se están votando. Sin embargo, sostuvo que es necesario hacer una reforma "estructural", para "asegurarle a los chilenos una pensión digna". Respecto a la votación de la jornada, señaló que el proyecto del gobierno tiene el camino "expedito" no así el del "resquicio de la reforma constitucional", por lo que anunció que se abstendrá en la reforma para optar por el "camino expedito", que no pasa por el Tribunal Constitucional.

10:48: En el marco de su intervención, la primera de la jornada, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que "yo sí creo que aquí debiera haber espacio para la tributación de los altos ingresos" y recordó que lo hizo ver en el primer retiro y nadie, ni el Gobierno, acogió su propuesta. Añadió que el retiro del segundo 10% se va a aprobar, aunque "tengo mis dudas que la derecha apruebe la reforma constitucional, porque para eso se inventaron el proyecto del Gobierno", advirtió. E instó a "aquellos que han sido contrarios a decisiones más profundas atienen ahora".

10:41: La Sala acuerda extender la sesión, fijada originalmente hasta las 14:00 horas, hasta las 16:00 horas para alcanzar a votar la reforma y el proyecto del Gobierno.

10:38: La Sala del Senado retoma votación de la reforma constitucional de la oposición, que permite un segundo retiro de fondos de las AFP.