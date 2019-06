Nicolás Eyzaguirre por la reforma previsional: “Se parece cada día más a lo que presentamos en el gobierno de la Presidenta Bachelet”

Pensiones

El exministro de Hacienda recordó que la derecha se opuso a legislar el proyecto de pensiones de la expresidenta Bachelet.

El exministro de Hacienda durante los gobiernos del exPresidente Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet II, Nicolás Eyzaguirre, fue uno de los asistentes al seminario económico organizado por Moneda Asset Management, instancia en la que expuso el premio Nobel de Economía, Paul Romer.

Al término, el economista reflexionó sobre la presentación de Romer y planteó que "los países avanzan cuando hay reglas del juego que protegen a todos, no cuando hay uno que se la impone a otros". Además, agregó que "la democracia tiene que crecer sobre la base de protegerse contra quienes imponen sus condiciones a todos".

Consultado sobre la presencia del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del apoyó que realizó a las reformas que está impulsado el gobierno del Presidente Piñera, Eyzaguirre recordó que fue jefe de las personas que estuvieron en el país y comentó que "en el fondo no se están pronunciando sobre el mérito de las reformas que pueden tener cosas buenas y malas. Yo mismo he dicho que estoy de acuerdo con parte de la tributaria y en otras partes no, partes de la previsional en que sí y partes en que no".

El exsecretario de Estado mencionó que "lo que es malo es que el país no sea capaz de resolver los grandes temas como las pensiones, la salud, y eso sin duda produce incertidumbre y no le da a los inversionistas y a los innovadores un horizonte hacia dónde ir. Yo estoy de acuerdo en que se necesita resolver el tema pero no significa resolver en un sentido o en otro, sino que significa resolver es que haya disposición a dialogar".

Reforma previsional

Consultado respecto de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo a la reforma previsional en el Congreso, apuntó que "lo único que puedo decir es que se parece cada día más a la reforma que presentamos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet a lo que desgraciadamente la derecha se opuso a legislar en general".

Eyzaguirre dijo que frente al debate previsional entre el oficialismo y la oposición que "cuando le dicen a la oposición obstruccionista, no vaya ser cosa que 'se están curando con la misma chichita', como dicen. Yo lo dije el domingo en El Mercurio, soy completamente contrario al obstruccionismo, venga de la derecha o de la izquierda. Soy partidario del consenso pero sobre la base de saber escucharse".