Oposición emplaza al gobierno por la propiedad de los ahorros previsionales de los afiliados

Pensiones

El diputado Giorgo Jackson cuestionó los dichos al respecto de la subsecretaria de Previsión Social.

El miércoles se vivió una nueva jornada de debate por la reforma de pensiones, iniciativa que actualmente se discute en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La polémica generada por si los afiliados son propietarios o no de sus ahorros previsionales, fue uno de los temas que surgió en la sesión cuando el diputado Giorgio Jackson (RD) emplazó al gobierno sobre cuáles serían los lineamientos sobre esto contemplados en la reforma.

El parlamentario de oposición señaló que la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, dijo que los ahorros "no pueden ser considerados como propios hasta sino después de la jubilación, y por lo tanto se tienen que regir por los principios de seguridad social".

En ese sentido, Jackson preguntó cuáles serán los lineamientos que regirán o si "¿el gobierno escogió algunos de los lineamientos de la seguridad social para educar? Porque claro, si educamos a todas las personas diciendo que tienen que pagar su propio dinero y nada más que su propio dinero para conseguir su pensión, es una educación distinta a la que la mayoría de los países tienen, que es que hay gente de alta edad hoy día que merece pensionarse", afirmó.

Al respecto la subsecretaria inició aclaró su visión en torno a la propiedad de los fondos. "En ningún caso he dicho que los fondos no son de propiedad de los trabajadores o que la propiedad solamente se devengue en un determinado momento. En todas las entrevistas que he dado, desde ayer a hoy, respecto de lo que está ocurriendo, he señalado que los fondos son de propiedad absoluta de los trabajadores cotizantes y son también de propiedad absoluta de los pensionados. Distinto es que esta propiedad tenga una limitación, que está establecida por la Constitución, y que es la misma limitación que existe, por ejemplo, respecto de los bienes raíces cuando están sujetos a una expropiación. Es una limitación al dominio que está establecida en virtud de la Seguridad Social y, tal como señala el fallo del Tribunal Constitucional, se puede perfectamente limitar la propiedad cuando hay un valor superior, que es la seguridad social.

Agregó que el derecho de propiedad no está en cuestión y que "está absolutamente garantizado y lo que estamos estableciendo es que la finalidad, la afectación de estos fondos, se establece para una sola finalidad, que es pensión. No importa si es un sistema de ahorro individual o un sistema de reparto o un sistema de otras características, el ahorro para pensión en cualquier sistema de Seguridad Social, sólo puede tener la finalidad del pago de pensión", puntualizó.



Sobre qué cuáles serán los lineamientos de educación, Zaldívar indicó que "los principios de la seguridad social son los mismos que tienen todos los países del mundo. Los mismos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Chile adherimos al principio de la universalidad objetiva y subjetiva, de la suficiencia al de informidad al de sostenibilidad al de la internacionalización. Creemos que el principio de la solidaridad es fundante, y por lo tanto, los distintos proyectos en materia de educación previsional van a tener que responder a esto (...) Va a ser misión de este Comité (de educación) poder dictar cuáles son los lineamientos".



La subsecretaria explicó que el comité tendrá una mirada de largo plazo e irá evaluando y desarrollará una estrategia nacional de Educación Previsional que será revisada cada cinco años y que todas las entidades, públicas y privadas estén alineadas bajo un mismo objetivo "y tengamos al fin educación previsional como corresponde en nuestro país, y no que la gente no entienda lo que está pasando", remarcó.