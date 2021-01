Oposición y oficialismo continúan identificando puntos de encuentro para avanzar en la reforma previsional

Pensiones

La comisión de Trabajo del Senado acordó la creación de una mesa técnica y social para ir analizando los factores en los que exista consenso.

El avance de la tramitación legislativa del proyecto de pensiones -que está por cumplir un año estancada en el Senado-, continúa sin ver una luz clara sobre su futuro.

Pasado el mediodía, se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, instancia en la que a pesar de que se acordó un itinerario de discusión, se sinceró que podría tomar más tiempo de lo previsto.

El presidente de la comisión, el senador Juan Pablo Letelier (PS), detalló que para poder alcanzar un consenso, se requerirá un tiempo de trabajo para precisar las indicaciones. "Las indicaciones en esta materia no es algo que se pueda hacer en una o dos semanas, porque tenemos que hacer la remodelación de las propuestas que hemos planteado", sostuvo.

Los senadores habían acordado construir un acuerdo durante estas semanas, de manera que a fin de mes puedan votar la idea de legislar del proyecto aprobado en la Cámara y así presentar las indicaciones, elaboradas a partir del acuerdo.

Letelier detalló que están tratando de producir un acuerdo marco, para el cual continúan identificando los temas donde hay acuerdo y donde pueden haber diferencias. "Esto no lo hemos terminado de elaborar. La idea es legislar a final de mes, y si no, se entiende que no tuvimos éxito en nuestro esfuerzo", manifestó.

De todas formas, el senador Letelier valoró los nuevos ánimos de acuerdo dentro de la comisión, detallando que la semana pasada se generó un momento -a partir de los planteamientos de la senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe y de su par de RN Rodrigo Galilea- "que permitió iniciar una nueva etapa, donde se transparentó que seguir con el proyecto de la Cámara no era muy viable".

Nueva mesa técnica social

Durante la sesión, se decidió crear una mesa de trabajo tanto técnica como social y sumar a la discusión a los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, punto con el que estuvo de acuerdo Van Rysselberghe.

"Es bueno que se sumen personas para que podamos acercar posiciones que de alguna manera resguarden lo que para nosotros es importante y que para ustedes (oposición) es importante. El que haya una especie de diálogo social legislativo es sano, no tengo ningún inconveniente que participen personas que puedan aportar a la discusión y que se vaya socializando", señaló la extimonel de la UDI.

Y agregó que "estamos todos de acuerdo -quizás a través de distintos caminos- en que las pensiones tienen que subir. Lo que hay que ver es qué camino es el más eficiente y efectivo para lograr ese fin".

Letelier por su parte remarcó que existe el consenso dentro de la comisión de que el acuerdo que se logre deber tener "un aterrizaje técnico pero también social. No podemos sentar las bases de la transición de un sistema de pensiones a otro, sin un conocimiento ni validación social", indicó.

Puntos sobre la mesa

Según lo señalado por Letelier, durante estos días la comisión ha discutido al menos cinco puntos en los que se podría avanzar: la creación de un pilar de seguridad social; cambios a la industria para enfrentar la "crisis de legitimidad" que mantienen las AFP; los entes públicos que se tendrán que crear luego de aprobarse la reforma; el rol del Estado en el pilar solidario y su relación con el pilar contributivo; y la creación de una comisión de usuarios.