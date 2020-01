Parlamentarios del oficialismo: "Oposición no quiere llegar a acuerdo en reforma previsional"

Pensiones

Representantes de Chile Vamos señalaron que la última propuesta de la oposición de aumentar la cotización con cargo al empleador a 6% y destinarla a un fondo colectivo dificultará avanzar hacia un consenso.

Cuando ya han pasado casi tres meses desde el comienzo del estallido social, donde una de las principales demandas se relaciona con los bajos montos de las jubilaciones, las discusiones para mejorar el sistema de pensiones se mantienen estancadas.

El Gobierno todavía no ingresa las nuevas indicaciones a la reforma previsional y los parlamentarios de oposición aun no se alinean para presentar su propuesta definitiva.

Sin embargo, según consignó hoy El Mercurio, el borrador de la propuesta de la oposición busca avanzar hacia un sistema de pensiones mixto, con un aumento gradual de la cotización con cargo al empleador hasta el 6%, que iría a un fondo colectivo con lógica de reparto.

Al respecto, la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe señaló que "acá había acuerdos en que este porcentaje adicional que pagaba la empresa o que tenía ese trabajador iba un porcentaje al pilar solidario o ahorro individual".

En esa línea, puntualizó que dado que estaban avanzadas las conversaciones "me parece que intentar cambiar las reglas del juego, luego de varias semanas de conversaciones no es lo más adecuado".

En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, sostuvo que "es evidente que muy pocos que hacen la propuesta o ninguno tiene emprendimientos o le toca darle trabajo a alguien, porque es muy fácil subir uno o tres puntos más".

En ese sentido, el diputado indicó que muchas veces se legisla o se hacen propuestas pensando en las grandes empresas, "y se les olvida que están las Pyme. Entonces cuando pasamos del 5% al 6% pueden creer que es una diferencia pequeña, pero por Dios que es difícil para quien da trabajo. Pido prudencia en estos planteamientos", criticó.

"En RN y Chile Vamos estamos de acuerdo, en general, en que una parte de estos dineros del aporte patronal vaya a un pilar contributivo intergeneracional que va a ser finalmente una fórmula de reparto, pero en RN y creo que en ChileVamos estamos de acuerdo en que una parte de ello debe ir a los propios trabajadores, estos son dineros que necesitan los trabajadores y eso lo tenemos que conversar ahora. La reforma previsional va a entrar en estos días, lo que respecta al pilar contributivo, y esperamos tenerle buenas respuestas a los chilenos", acotó.

Por otra parte, el integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), criticó fuertemente el planteamiento opositor. "La propuesta de la oposición es tan irreal y deficiente que sospecho que no quieren conversar. Es una forma de decir que no están dispuestos a conversar", indicó.

En esa misma línea, manifestó que es una propuesta "totalmente pasada para la punta. De partida, estos seis puntos que irían completamente a reparto, no es lo que quieren los chilenos. La gran mayoría de los chilenos quiere que parte de su esfuerzo y su trabajo vaya a sus propias cuentas personales y que no vayan a un fondo de reparto".

Ramírez afirmó que la idea no asegura mejores pensiones en el futuro, "porque cada vez serán menos los trabajadores y serás más los jubilados, con lo cual cada vez la mejora a las pensiones por esos puntos será menor. No resuelve el problema de tener un sistema que sea sostenible en el tiempo y que sea financiable. La verdad es que si esa es la propuesta de la oposición estamos muy lejos de llegar a un acuerdo porque es una propuesta que no sirve, que los chilenos no quieren y que no le conviene a la sustentabilidad del sistema en el largo plazo".

Propuesta del Ejecutivo

Además, el parlamentario indicó que el gobierno está trabajando en un documento que debiera ser presentado esta semana o en la próxima. "Entiendo que habrán cinco o seis puntos adicionales de cotización con cargo al empleador, parte de esa cotización va a la cuenta individual de cada trabajador y otra parte va a un sistema de reparto. La idea con el sistema de reparto es mejorar las pensiones hoy de quienes tienen pensiones más bajas y la idea de llevar algunos puntos a las cuentas individuales es mejorar las pensiones mañana de quienes son hoy los que están trabajando", explicó.