Parten en el TC los alegatos por recursos que buscan retirar la totalidad de los fondos de las AFP

Pensiones

Abogados de dos AFP, del Presidente Piñera y de las dos personas que recurrieron a la corte expondrán sus argumentos.

Defensa de las afiliadas: La abogada Javiera Aravena remarca que "las pensiones de nuestras representadas no aseguran su vejez con dignidad. Quien se comporta como el verdadero dueño de los fondos son las AFP y no los afiliados".

Defensa de Cuprum: Jorge Correa Sutil, quien encabeza la defensa de AFP Cuprum, argumentó que actualmente no se está discutiendo si el DL 3.500 , la ley del sistema de pensiones, es una buena o mala ley y pide al TC rechazar el requerimiento: "Si se acoge el requerimiento, se habrá infringido la Carta Fundamental", dijo.

