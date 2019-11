Pensiones: Fondo A acumula rentabilidad de casi 20% en el año

Pensiones

Las rentabilidades de los fondos más riesgosos son las más altas desde la recuperación de la crisis subprime, por el 2009.

Este año ha sido exitoso especialmente fructífero para los fondos de pensiones más riesgosos, como lo son el A y el B.

En lo que va de 2019, es decir, desde enero a noviembre (con valores cuota hasta el día 26), el fondo A ha obtenido una rentabilidad de 19,11%, mientras que el B ha hecho lo propio, con retornos de 15,43%.

El fondo de riesgo moderado, el C, no estuvo mucho más atrás y rentó 13,78% en estos once meses. Por su parte, los fondos más conservadores también han obtenido resultados positivos, siendo de 10,48% para el Tipo D y de 6,23% para el Tipo E.

De acuerdo a un informe elaborado por Ciedess, entidad ligada a la CChC -que junto a Prudential controla a AFP Habitat-, las rentabilidades de los fondos más riesgosos son las más altas desde la recuperación de la crisis subprime, por el 2009.

Resultados mensuales

Por su parte, en lo que va del mes de noviembre se observan resultados mixtos para los multifondos. Los fondos A y B registran resultados positivos de 5,55% y 3,17% respectivamente, mientras que el C presenta una variación de 1%. En tanto, los más conservadores obtienen pérdidas de 1,48% para el D y 2,54% para el E.

Según Ciedess, el resultado mensual de los multifondos A, B y C se explica mayormente por el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable a nivel internacional. Por otra parte, la variación del peso respecto al dólar impactó positivamente a los fondos más riesgosos.

Por otro lado, se tiene que el índice mundial (MSCI World Index) registra un alza de 2,74%, mientras que los índices Dow Jones y S&P 500 obtienen resultados positivos de 3,98% y 3,39% respectivamente.

A su vez, los índices de Europa (MSCI Europe) y Asia (MSCI EM Asia) muestran ganancias de 1,53% y 1,65% respectivamente, mientras que el índice de Mercados Emergentes (MSCI EM) presenta una variación de 0,56%. Tambien la inversión en el extranjero se vio beneficiada por el alza de 8,92% del dólar respecto al peso, impactando positivamente a los fondos más riesgosos.

Además, en el plano local, el IPSA registra una caída nominal de 3,82%, explicado principalmente por el resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y recursos naturales.

En cambio, la rentabilidad de los fondos más conservadores, explica Ciedess, se justifica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Al respecto, se observó un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital.