Pensiones: Hacienda asegura que destinará recursos fiscales para acotar gradualidad de cotización adicional del 5%

Pensiones

El ministro de Hacienda, además señaló que espera que se respete el marco de entendimiento pactado la semana pasada con senadores de oposición.

Esta mañana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones nuevamente se refirió al marco de entendimiento pactado con senadores de la oposición la noche del miércoles pasado y se comprometió a acortar la gradualidad de la cotización adicional propuesta del 5%.

"Dijimos que cualquiera sea la fórmula que se derive en la organización industrial, el gobierno está dispuesto a contribuir con recursos fiscales para acelerar la transición de la gradualidad de la cotización adicional del 5%, de forma tal de hacer tangible el beneficio, no en cinco o tres años, sino que hoy para las personas del pilar contributivo, es decir, de la clase media. Por lo tanto acá, estamos viendo el tema de pensiones, no solamente desde la mirada del pilar solidario, sino que también estamos comprometiendo recursos para hacernos cargo de lo otro", precisó.

En el acuerdo se detalló que el gobierno se comprometerá con recursos fiscales que permitan acelerar, durante los primeros dos años, la transición del aumento de la tasa de cotización luego de implementada la ley y a entregar en caso que la aprobación de la ley sea posterior a enero 2020 y por un período máximo de tres meses, un complemento equivalente al incremento al que hubieran experimentado las pensiones producto de la cotización solidaria adicional. Ello posibilitará que los actuales pensionados puedan recibir inmediatamente después de implementada la ley una mejora en sus pensiones producto del aumento de la tasa de cotización.

Respecto al resto del acuerdo y en relación a la advertencia de los diputados de rechazar este pacto, indicó que "espero y confío que la palabra empeñada se honre porque todos hemos actuado de buena fe y al menos nosotros como gobierno hemos puesto todo lo que está de nuestro lado para ser bien flexible, compartir este objetivo y es fundamental que esa palabra se pueda honrar porque sino la señal que se da para futuras conversaciones, se ve dañada", advirtió.

Asimismo, manifestó que más allá del presupuesto y de la agenda social, "si no somos capaces de avanzar en una agenda de seguridad consensuada, nada de lo que hagamos va a servir. Lo que tiene trancada a la economía de este país, no son las demandas sociales, lo que tiene paralizado a este país es el secuestro por grupos narcotraficantes, delincuenciales que no están interesados en el per cápita de salud, porque ellos no irían a quemar un hospital", acotó.