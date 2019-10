Pensiones: Ministro del Trabajo asegura que ingresarán indicaciones de nuevas medidas anunciadas al proyecto

Pensiones

El secretario de Estado entregó detalles sobre como funcionarán las medidas en materia de pensiones anunciadas por el mandatario anoche.

Esta mañana el titular del Trabajo, Nicolás Monckeberg entregó detalles de cómo se tramitarán las nuevas propuestas en materia de pensiones anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera anoche.

El secretario de Estado afirmó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados "ya habremos introducido indicaciones con gran parte de lo anunciado por el Presidente", indicó a radio ADN.

De esta forma, los incrementos inmediatos para las pensiones solidarias estarían dentro del actual proyecto previsional por lo que su implementación dependería del tiempo en que se demore la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

De todas maneras, Monckeberg destacó que el gobierno ha logrado y seguirán avanzando. "No vamos a retrasar la reforma, queremos que avance rápido y lo vamos a ir evaluando. No vamos a retrasar un día los incrementos de las pensiones", puntualizó.

A su vez, señaló que "el llamado fuerte y claro que se ha escuchado esta semana va a ayudar mucho. No hay motivo para seguir dilatando el aumento de las pensiones y el incremento de la cotización", indicó.

Respecto a los factores en que no haya acuerdo con los parlamentarios, aseguró que se analizarán a fondo. "Por ejemplo, en el aumento de la solidaridad a través de seguros sociales, hemos dicho que estamos abiertos en mejorar y aumentar los seguros que protejan a los pensionados en determinado momento", sostuvo.

"Esto comenzará a regir inmediatamente una vez que se apruebe la ley ¿estamos en condiciones de que empiece regir en un mes más? Por supuesto que sí", afirmó Monckeberg.

Por otra parte, el titular del Trabajo, detalló que el seguro de medicamentos, se financiará con cargo a la cotización. "Todos los trabajadores que coticen a seguridad social van a poder acceder a todos los medicamentos que no estén cubiertos en el GES", precisó.

Por último, el ministro manifestó que "no puedo ni por un segundo poner en duda que muchos de estos cambios quisieron hacerlo administraciones anteriores, hicieron ciertas cosas pero no fue suficiente y de ahí tomo el mea culpa que hace el Presidente, me adhiero y hagamos que la agenda social sea la principal agenda de este gobierno y de los que vienen por un buen tiempo".

Más temprano, en conversación con Radio Duna, valoró los anuncio que hizo ayer el Presidente Sebastián Piñera "porque de alguna forma nos está tocando a todos de hacernos cargo de una omisión, de un pecado, de una ausencia de prioridades de cierto aspectos de la agenda social por mucho tiempo por 10 o 15 años".

El secretario de Estado precisó que "no estoy diciendo que para atrás no hicimos nada, se hicieron cosas pero a lo mejor se tendrían que haber hecho con más fuerza".

De hecho, mencionó que las demandas ciudadanas levantadas tras el conflicto social que empezó el fin de semana se deben a que "este es un tema que como país dejamos de darle urgencia que tiene porque nos preocupamos mucho de crecer, que es muy importante, pero no cómo íbamos creando mejores o más oportunidades que fueran más importantes, porque es imposible desconocer el esfuerzo de los expresidentes Lagos, Bachelet y del primer gobierno del presidente Piñera y podríamos hacer un catálogo de las cosas que se hicieron pero no era suficiente. Por eso valoró este cambio".

Respecto a los anuncios en materia previsional, Monckeberg dijo que "en dos semanas podríamos subir las pensiones si quisiéramos de los adultos mayores que tienen hoy pensiones muy bajas y se está haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco. Se incrementa en un 20% las pensiones. Cómo no va a ser una causa de que todos nos unamos y digamos que lo echamos hacia adelante y le hacemos un gran favor a la justicia y al país".

El titular de la cartera de Trabajo, llamó a dejar las diferencias ideológicas para la discusión del aumento de las pensiones poniendo como ejemplo el seguro catastrófico, "nos vamos a quedar enredados como hasta ahora en que si ese seguro lo ejerzo en el sistema público o privado, sino en el que la persona elija".

Así, recalcó que "ese tipo de cosas, que son ideológicas, no es momento para trancar proyectos tan importantes".

Sobre las pensiones para la clase media, destacó que se adelantó de forma inmediata una vez aprobado la ley que se comienzan a incrementar las pensiones de la clase media "y además los requisitos de acceso para esos beneficios bajan por lo que más gente se incorpora, que son aportes y complementos para las personas que tienen pensiones inferiores a $ 700 mil".

Respecto sobre la votación del proyecto de 40 horas laborales que se hará mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, Monckeberg señaló que "tiene la mejor de las intenciones y no lo ponga en duda y es más, lo comparto, que es rebajar la jornada de trabajo para tener más tiempo libre".

No obstante, "la pregunta es cómo lo hacemos sin que ese mismo trabajador queremos ayudar y favorecer no se vea perjudicado. Esto no es magia. Hay muchas empresas que podrían tener las 40 a sus trabajadores y no lo hacen. Hágalo ahora. Hay otras empresas que si se le baja la jornada a 40 horas a todos sus trabajadores inmediatamente van a ver aumentando el costo y no lo van a poder absolver. Es clave hacerlo bien".

¿Subir impuestos?

Consultado sobre si existe espacio para aumentar los impuestos a las empresas, Monckeberg expresó que "lo que la gente quiere en la calle es mejores sueldos, mejores pensiones, mejores oportunidades. Es muy simplista sostener que eso se logra subiendo los impuestos a las empresas porque muchas veces son ellas las que crean los puestos de trabajo".

Incluso, manifestó que "me atrevo a decir que para el caso de las pymes hay que bajar los impuestos y no subirlos para que puedan crear puestos de trabajo".

En esa línea, expresó que "no todo es subir impuesto. Si fuera sólo subir impuestos sería muy fácil porque todos los países serían completamente ricos y solidarios. El problema es cuando uno sube impuestos pueden desincentivar la inversión y al hacerlo, es desincentivar la creación de fuentes de trabajo. Si fueran tan simple como decir voy a decir todos los impuestos, los subo al triple".