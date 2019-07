Pensiones: oposición ahora pide que 14% pueda ser administrado por ente público

Pensiones

Documento elaborado por senadores de oposición criticó el proyecto de reforma previsional asegurando que no mejora las jubilaciones.

Por más de cuatro horas se reunieron ayer senadores de la oposición para evaluar cómo accionar en las distintas reformas propuestas por el gobierno.

En materia de pensiones, los parlamentarios acordaron exigir al Ejecutivo que las personas puedan elegir que su cotización total, es decir, el 10% obligatorio actual, y el 4% adicional que propone la reforma pueda ser gestionada por un organismo público.

“La posibilidad de optar entre una administradora pública y una administradora privada debe darse sobre el porcentaje total de cotización de las trabajadoras y trabajadores”, detalló la propuesta firmada por senadores de la DC, PPD, PS, RD y bancada independiente.

Al respecto, el jefe de bancada PS, el senador Carlos Montes negó que la idea del ente público propuesto en el documento sea similar a una administradora de pensiones. “Hacer una AFP estatal, sería someterse a la lógica de estas entidades. Se requeriría un fondo de inversiones como hay en Europa y en otros lados. ¿Por qué no puede ser un fondo de inversión que lo administre gente muy calificada y que pueda hacerlo bien?”, declaró.

Pese a lo anterior, los senadores no dieron mayores detalles de cómo se estructuraría el ente público a nivel organizacional y política de inversiones, entre otros aspectos.

Critican reforma del gobierno

En el documento, los senadores también criticaron la reforma de pensiones del gobierno asegurando que no mejora las jubilaciones de los chilenos, ya que mantiene la lógica del sistema.

“Esto no se resuelve mediante un proyecto que reitera la decisión política de no modificar la lógica del ahorro individual forzado. Como se ha insistido desde distintos actores y expertos, esta propuesta no genera ni generará pensiones dignas, ya sea con 10% o 14% de cotización previsional, ya sea ahora o en 40 años más”, cuestionaron.

Además, pusieron hincapié en la necesidad de reforzar la parte solidaria de la iniciativa legislativa. “Para mejorar pensiones se requiere instalar la solidaridad intra e intergeneracional en este proyecto de ley”, acotó el documento.

Más cotización para las AFP

La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), explica que “en la propuesta del Frente Amplio, aspiramos a un modelo distinto, pero entendemos que el debate se cierra en los puntos de una reforma planteada por un gobierno que no quiere terminar con el negocio de las AFP”, reconoce.

De todas formas, valora la articulación de sus pares parlamentarios como oposición. “La propuesta que levantan los senadores es positiva, porque si existe hoy día un camino posible para avanzar a un sistema mixto, sería entonces la elección completa del 14% y eso es mucho más justo que lo que está planteando el gobierno”, declaró.

A lo que añadió que “veo con mejores ojos la disposición que tienen los senadores DC para poder articularse realmente en una postura de oposición”.

Por otra parte, el senador, Juan Ignacio Latorre (RD), indicó que las propuestas realizadas en el documento no son definitivas. “Son insumos para la discusión, no son temas vinculantes. Cuando llegue al Senado el proyecto de pensiones, al menos desde la oposición se planteará el tema de la solidaridad y la libertad de elegir no sólo sobre el 4%, sino que sobre el 14%”, precisó.

Respecto al organismo público, puntualizó que sería distinto a una AFP Estatal, “porque sino sería más de lo mismo. La idea es que sea un organismo público con lógica de seguridad social y solidaridad intergeneracional. Es decir, un ente público autónomo, pero con participación de los trabajadores en la gestión, que haya una mezcla de una gobernanza más participativa entre Estado y trabajadores, quienes podrían tener cierta injerencia en los criterios de inversión”, detalló.