Pensiones: oposición insiste en dividir proyecto que será votado la próxima semana

Pensiones

En el Ejecutivo no habría disposición a realizar cambios al sistema de AFP, más allá de los que están en el proyecto.

La reforma previsional estaba lista para ser votada ayer en la Sala de la Cámara de Diputados, para luego proseguir su tramitación legislativa en el Senado.

Pero todo cambió. Tras el estallido del conflicto social que afecta al país, el proyecto de ley -que cuenta con nuevas medidas anunciadas el martes por el Presidente Piñera-, volverá a la comisión de Trabajo, para luego pasar a la de Hacienda y sólo después ser discutida en la Sala de la Cámara Baja.

La ruta que seguirá la iniciativa es el ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo hoy en la mañana.

Posteriormente, “los comités parlamentarios determinaron remitir el proyecto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que se pronuncie, entre los días 25 y 26 de octubre, sobre las indicaciones que presentará el Ejecutivo. Una vez despachado el proyecto, deberá ser tramitado a la Comisión de Hacienda el lunes 28 del mismo mes, sobre las indicaciones que sean de su competencia”, se indica en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Con esto, la iniciativa recién sería votada en la Sala entre el martes y miércoles de la próxima semana.

División del proyecto

Mientras el gobierno afina su estrategia legislativa, en la oposición el diputado DC Gabriel Silber indicó que la oposición espera que el Ejecutivo divida el proyecto en dos partes: una enfocada en el Pilar Solidario y la otra, en el resto de la iniciativa.

“Si por el contrario (el gobierno) quiere forzar una votación presentando una indicación a este proyecto pero sin entender el cambio profundo que tiene que tener el sistema, lo que hará será apagar el fuego con bencina”, advirtió.

“He hablado con algunos senadores y me han dicho cosas distintas, pero me quedo con que el gobierno habló de un reajuste del 20% en las Pensiones Básicas Solidarias y obviamente como oposición no nos vamos a negar a elevar la pensión de los más vulnerables. Pero si es sólo una indicación a un proyecto que requiere cambios urgentes, será no entender la profundidad de la crisis por la cual atravesamos”, explicó el parlamentario.

Agregó que “la paz social amerita hoy separar ambos proyectos, el Pilar Solidario y el sistema de pensiones”.

Visión similar tiene el diputado Marcelo Schilling (PS), quien señaló que si no se divide la iniciativa “el proyecto no tendrá ninguna velocidad, porque quedará atado a la complejidades y a la lentitud con que se va a resolver el tema del 4% de cotización extra”.

“Nosotros vamos a votar a favor de todo lo que sea mejorar el Pilar Solidario y en lo que no haya claridad respecto de las AFP, vamos a votar en contra”, acotó.

Fuentes ligadas al Ejecutivo señalaron que no está contemplada una reforma o cambio significativo al sistema de capitalización individual, más allá de lo que está planteado en el proyecto original.

Cotización extra

Por último, el diputado Giorgio Jackson (RD) sostuvo que “lo que está pendiente y que creo que hoy quedó fuera de juego, es que el gobierno pretenda aprobar de manera express la parte del 4% extra de cotización obligatoria”.

El parlamentario aseguró que si el gobierno insiste en mantener el modelo de capitalización individual de pensiones, esta parte del proyecto será votada en contra, aunque sí aprobarán el alza en las pensiones solidarias. “Lamentablemente, el gobierno ha dado señales de que se va a insistir con el 4% extra a pesar que no tiene acuerdo con las fuerzas políticas, entonces, esa incapacidad de no poder entender que lo urgente no puede mezclarse con su gustito político, creo que es algo que ojalá no exista en las indicaciones formales”.