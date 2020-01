Pensiones: presidenta de la comisión de Trabajo asegura que no existe ningún acuerdo con el Gobierno

Pensiones

La diputada Gael Yeomans señaló que no están en el pacto del que se ha hablado desde la DC.

Críticas en el resto de los parlamentarios de oposición causaron las declaraciones del diputado Gabriel Silber (DC) quien asegura que se habría llegado a un pacto con el Ejecutivo en materia de pensiones.

Hace pocos momentos, la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Gael Yeomans (Convergencia Social), aseguró que no hay ningún acuerdo con el Gobierno. "Se ha hablado durante el día de que supuestamente hay un acuerdo, que hay humo blanco, nosotros no estamos en ese acuerdo, no corresponde a la visión de la oposición. Nuestra visión es ni un peso más a la capitalización individual, tal como lo dijo la senadora Carolina Goic (DC), seguimos en esa convicción", afirmó.

En tanto, la diputada Maite Orsini (RD) acusó al Ejecutivo de no querer escuchar sus propuestas. "El Gobierno ha decidido dejar de escuchar lo que la oposición en su conjunto ha planteado. Acá hubo un trabajo de semanas, con los mejores técnicos de todos los partidos de oposición para llegar a una propuesta", sostuvo.

"No ha estado disponibles a escuchar nuestras propuestas, no tenemos más alternativa que rechazar buena parte de este proyecto", remarcó.

Asimismo, Yeomans detalló que "el Gobierno dice que por qué estamos dando tanto tiempo para escuchar a los expositores, utilizando al Congreso como si fuéramos un buzón. No somos un buzón, somos un poder legislativo, también tenemos responsabilidad en lo que salga de la reforma más importante y esperadas".

En ese sentido, criticó el proyecto. "No es una reforma, es simplemente un maquillaje para mantener lo que hay, para mantener el negocio de las AFP intacto. La ministra no respondió por qué insiste en la capitalización individual como modelo, cuando tenemos países que han vuelto al reparto", cuestionó.

Respecto a los plazos de tramitación explicó que la comisión tiene dos opciones. "O emitimos el proyecto con informe o no va con informe de la comisión de Trabajo. En este caso, preferimos que se escuche nuestra voz, que podamos rechazar todos los artículos que nos parecen perjudiciales, rechazando el aumento de la capitalización individual y el negocio de las AFP", aseguró.