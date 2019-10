Pensiones: propuesta de diputado Jackson asegura tasa de reemplazo de 50%

Pensiones

El parlamentario del Frente Amplio planteó una propuesta que permite esa tasa de reemplazo para alguien que cotice 20 años.

"Con la misma plata" se llama la campaña que lanzó el diputado de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Hacienda, Giorgio Jackson, para mejorar las pensiones de jubilados de inmediato, con el 14% de cotización que propone el gobierno.

La propuesta está basada en el modelo establecido por la Coordinadora No + AFP y la Fundación Sol, y entrega certeza respecto de la tasa de reemplazo de la pensión que recibirán según los años de cotización. Así, según los años cotizados existe una pensión mínima garantizada (en relación al sueldo mínimo), una tasa de reemplazo definida y una pensión máxima aplicable para los sueldos más altos.

En esa línea, la iniciativa asegura que una persona que cotice por 20 años obtendrá una tasa de reemplazo del 50%. Mientras que para alguien que cotice 10 años (casi la mitad de las mujeres cotizan menos de 10 años) le asegura una tasa de reemplazo del 30%.

"La Reforma de este Gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen (en 48 años más). Debemos actuar hoy para los 9 de cada 10 pensionados que reciben menos de 300 mil pesos como jubilación", dijo Jackson.

La propuesta considera los mismos recursos que propone la reforma previsional (US$ 3.500 millones) con la diferencia que US$ 2.000 se destinarían al flujo de reserva técnica de pensiones y a financiar la pensión universal no contributiva.

Junto con ello, el sistema considera una pensión universal, de carácter no contributiva (financiada con aportes del Estado), equivalente al sueldo mínimo el cual puede alcanzarse con alguna gradualidad. Es decir, se entrega certezas según tu nivel de ingreso y tu número de cotizaciones, pero siempre con un piso mínimo de seguridad social.

Además, el sistema considera un Fondo de Reserva Técnica, el cual tiene como base inicial el Fondo de Reservas de Pensiones existentes. El objetivo de ese Fondo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el largo plazo y en periodos de estrés financiero que reduzcan los ingresos del sistema.

El diputado además indicó que en la discusión de la Ley de Presupuestos 2020, presentarán el aumento correspondiente de a la Pensión Básica Solidaria y la Pensión Máxima con Aporte del Estado, para que -mientras dure esta discusión en el Congreso- las y los pensionadas del Pilar Solidario puedan tener un reajuste el 1ero de Enero del año 2020.