Pensiones: senadores DC solicitan se determine un cálculo de expectativa de vida para cada uno de los afiliados

Pensiones

Los parlamentarios señalan que si los dineros cotizados están en cuentas individuales, deben aplicarse expectativas de vida individuales para cada cotizante.

A la Contraloría General de la República llegó la presentación de un documento firmado por los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, para solicitar a dicho organismo que "efectúe un control de legalidad respecto de la forma en cómo la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión de Mercado Financiero (CMF) realizan el cálculo de las tablas de mortalidad y expectativas de vida de los afiliados a las AFP, "ya que dicho cálculo no puede dejar de considerar la expectativa de vida individual o personal".

"Frente a los anuncios en estos últimos días de autoridades políticas y del mundo de las AFP, después que el Presidente de la República se abriera al retiro de los fondos en caso de personas con enfermedades terminales, solicitamos a la Contraloría determine si la metodología utilizada hoy para definir las expectativas de vida de los afiliados a las AFP sobre la base de cálculos colectivos y con años superiores a los reales es la correcta o, por el contrario, correspondería a un cálculo individual que contemple las condiciones de cada afiliado", señalaron los parlamentarios.

Cálculo actual

Actualmente, el cálculo de la expectativa de vida para el pago de las pensiones del sistema de AFP lo efectúan conjuntamente la SP y la CMF por delegación de los artículos N° 55 y 65 del Decreto de Ley N° 3.500.

En ellas, se establecen tablas de cálculos, en donde toman como base la información promedio de la edad de los pensionados. Con esto -por ejemplo- se calcula que para el caso de las mujeres afiliadas se estima una expectativa de vida de 90 años cuando ésta cumpla 60, y en el caso de los hombres una expectativa sobre 86 para cuando cumplen 65.

"El uso de tablas de mortalidad o de expectativa de vida colectivas cuando se aplica a un sistema de capitalización individual o de cuentas individuales –como está ocurriendo hoy día- no nos parece procedente, ya que, por lo general, los más pobres viven menos que los más ricos, por su acceso a la salud y condiciones de vida más acomodadas; los mineros viven menos que los que laboran en otras actividades con trabajos más livianos; los más enfermizos viven menos que los más sanos, etc., por lo tanto el uso de las tablas colectivas de mortalidad no es justo ni igualitario, porque los primeros terminan siempre 'subsidiando' a los segundos en sus pensiones", explicó Provoste

De esta manera, si los dineros cotizados están en cuentas individuales, señalan los parlamentarios, deben aplicarse expectativas de vida individuales o personales para cada cotizante, sin excepciones. "Calcular así las pensiones, o sea, expectativa de vida individual en relación a la respectiva cuenta individual, mejorará las pensiones ahora, porque casi nadie o nadie llega a la expectativa de vida colectiva con la que se calculan las pensiones hoy día cuya estimación llega a 100 años para los que viven más", sentenciaron.