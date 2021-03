Pensiones: sube tensión a horas de sesión clave y nuevos números de Hacienda

Pensiones

La recién asumida presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic, endureció el tono sobre la reforma. Dijo que no reanudará la votación hasta que el Ejecutivo dé cifras sobre cuánto cuesta cubrir con el Pilar Solidario a un 90% de la población.

Poco fructífera resultó nuevamente ayer la sesión de la comisión de Trabajo del Senado en materia de reforma de pensiones, ya que no se alcanzó a votar ningún nuevo artículo debido a que la instancia no contaba con el informe solicitado al Ministerio de Hacienda respecto del costo del aumento del Pilar Solidario hasta el 90% (10 puntos más a lo propuesto por el Gobierno).

Por lo mismo, la reunión de mañana miércoles 25 será clave, ya que además de analizar el citado documento, la comisión recibirá al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que aborde la sostenibilidad en las finanzas públicas del proyecto del Ejecutivo.

La sesión de ayer no sólo terminó antes de la hora a solicitud de la presidenta de la comisión, senadora Carolina Goic (DC), sino que además sin mayor análisis, ya que según la propia parlamentaria opositora resulta "fundamental tener esos datos para continuar con la votación", aludiendo al informe solicitado a Hacienda la semana pasada, a fin de conocer el costo que significaría financiar el aumento de la cobertura del Pilar Solidario hasta el 90%.

La importancia de estas cifras, transparentó Goic, tiene relación con un debate más de fondo que la oposición quiere dar en el marco de la reforma de pensiones: avanzar hacia una Pensión Básica Universal.

Por otro lado, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se comprometió a presentar -también mañana- un estudio acerca de cómo opera la focalización.

Se espera que con estas cifras y las que aporte al Consejo Fiscal Autónomo, comience la discusión de fondo y avance la votación particular de la iniciativa, ya que pese a la urgencia de "discusión inmediata" (seis días en cada cámara) que el Ejecutivo ha insistido en colocarle, no avanza con la fluidez que esta la urgencia le impone.

Continúa presión por un tercer retiro

En paralelo a lo que ocurrirá mañana en la comisión de Trabajo del Senado, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará a revisar los cinco proyectos de reforma constitucional que tienen por objeto permitir un tercer retiro de ahorro previsional. Debido a que en lo sustancial todas estas mociones tienen un mismo objetivo -permitr el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de las AFP-, lo más probable es que se las termine refundiendo en una sola para avanzar en su tramitación.

Ello, debido a que el nuevo presidente de la instancia, el diputado socialista Marcos Ilabaca, ya había anunciado su interés de poner en tabla estos proyectos apenas asumiera su rol, ante la urgencia que ha impuesto el complejo escenario de crisis económica que está generando la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Por lo mismo, es que algunos de los patrocinantes de las iniciativas, como es el caso de la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), han llamado al Ejecutivo a no concurrir al Tribunal Constitucional y a que "no complique, que no siga colocando obstáculos" para frenar el avance del proyecto.