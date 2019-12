Principal y reforma previsional: "Ningún gobierno fue capaz de enfrentar esto porque no era algo que le apretara el zapato en el corto plazo"

Pensiones

El presidente para Latinoamérica de la compañía, Roberto Walker se refirió esta mañana al actual sistema de pensiones.

"Desde el año 2000, estamos empujando por hacer mejoras al sistema de pensiones y ningún gobierno, de ningún color, fue capaz de enfrentar esto porque no era algo que le apretara el zapato en el corto plazo", fueron parte de las críticas que manifestó hoy el presidente para Latinoamérica de Principal, Roberto Walker.

El ejecutivo se refirió al actual sistema de pensiones de nuestro país y criticó el hecho del atraso por parte del Estado en realizar cambios al sistema. "Tiene que haber una solución integral donde se ayude -a través del Estado- a aquellas personas que no pueden resolver los problemas por sí mismas. Los proveedores privados han demostrado que son muy buenos administradores de esos recursos -incluso lo reconocen los propios políticos pero no en público- y tienen que entregar los vehículos más eficientes y buenos para que la gente ahorre", indicó en el seminario 'Sostenibilidad ¿objetivo o restricción?', organizado por el ESE Business School.

Respecto al actual debate de la reforma previsional, manifestó que independiente del gobierno que esté "no se han hecho los cambios que se necesitan para poder entregar buenas pensiones. Para nosotros es muy importante que la discusión sea intelectualmente honesta en el sentido de mirar en un ambiente de sostenibilidad que las pensiones también sean sostenibles en el tiempo. Al mismo tiempo, entregarle estabilidad al país. Hoy el país clama por mayor estabilidad, por entregar mayores beneficios, pero estas dos cosas tienen que mantenerse con un sano equilibrio. No hay ninguna propuesta concreta hoy", puntualizó.

En ese sentido, Walker destacó que como empresa han sido actores bien activos en ver la forma de mejorar las pensiones, la calidad de vida de las personas y el mercado financiero. "Se habla mucho de la pasividad que ha tenido del sector privado, no nos sentimos dentro de ese grupo. En ahorro previsional voluntario colectivo, hemos buscado cómo involucrar a los empleadores, en la solución del ahorro a largo plazo, porque la clase media no responde necesariamente a incentivos fiscales", aseguró.

Asimismo, indicó que si actualmente el sistema no entrega las soluciones que la gente espera, no será sostenible. "Chile no es un país rico, está claro que los recursos no son suficientes. Es claro que por temas demográficos y financieros, no alcanza el dinero de un bolsillo en particular para resolver el problema. Una empresa como Principal y como cualquier otra tiene que hacerse cargo de este problema. No me gustan las alianzas públicas-privadas y creo que inevitablemente el Estado en muchos casos no ha sido efectivo en resolver los problemas de la gente y se ha creado mucho más desde el sector privado", cuestionó.

Una de las medidas del proyecto del gobierno, propone que las administradoras repartan una parte o el total de sus utilidades. Al respecto, Walker advirtió que no se vería un gran incremento en la jubilación de los chilenos. "Si uno llevara las utilidades a cero de toda la industria o si se llevaran los ingresos a cero, las pensiones de los trabajadores mejorarían menos de un 5%", afirmó.

Por último, el ejecutivo destacó la labor de las administradoras en las pensiones. "Las AFP han generado un gran valor para el país, por cada peso que cobran, han generado en los últimos cinco años, por año, más de $ 12,5. Por lo tanto, la democratización en tener acceso a ahorros e inversiones modernas que han generado las AFP para la clase media, es notable. No existe ninguna otra industria que haya aportado tanto a las cuentas individuales de los trabajadores a través de la rentabilidad como las AFP", remarcó.