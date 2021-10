Provoste (DC) asegura que en su eventual gobierno “no habrá ninguna expropiación” de los fondos de pensiones

Pensiones

La senadora descartó de plano tal posibilidad, calificando de “campaña del terror” este argumento de parte de quienes defiende el actual sistema.

En medio de la polémica gatillada por el reportaje sobre los llamados "Pandora Papers" y el debate acerca de la viabilidad del proyecto de cuarto retiro desde la AFP, la senadora y candidata presidencial de la DC, PR, PPD, PS, PL, Ciudadanos, Nuevo Trato, Yasna Provoste (DC) se refirió hoy a ambos temas, asegurando que tiene respeto por la labor de cada parlamentario, en alusión a que no estarían los votos de su sector para el cuarto giro, pero recalcó que trabajará por la aprobación de la iniciativa.

"Trabajaremos por la aprobación del cuarto retiro (...). Aquí el tema es que hay que transparentar que tenemos una ciudadanía que ha estado fuertemente endeudada, que las ayudas llegaron tarde y nosotros entendemos la democracia a partir de que seamos capaces de conversar, de dialogar, de darnos argumentos", señaló Provoste en entrevista con Radio ADN.

Aunque eludió confirmar si los senadores de su sector están alineados con la postura que ella promueve, Provoste admitió que ha sostenido conversaciones con los senadores del sector para intentar una postura conjunta. Sin embargo, recalcó que, a su juicio, lo importante es que el candidato de Chile Puede Más, Sebastián Sichel, "deje de bloquear esta iniciativa y la derecha deje a las senadoras y senadores del oficialismo votar en conciencia, porque los votos nuestros no son suficientes".

Y añadió que "nosotros vamos a hacer nuestra tarea y el diálogo y la unidad de la oposición es siempre lo que prima, pero me parece que no podemos dejar esperando a las mujeres que a partir de este cuarto retiro siguen exigiendo el derecho para la alimentación de sus hijos y sus hijas".

Consultada acerca de si pondría en tela de juicio su liderazgo el que, pese a su postura, haya senadores de oposición que rechacen el proyecto, la senadora indicó que "yo haré lo que sé hacer: buscar los acuerdos necesarios, jugármela por las necesidades de las familias y a eso estoy dedicada también, en paralelo con nuestras actividades en terreno".

Según Provoste la emergencia que hace necesario un cuarto retiro desde las AFP no ha pasado, puesto que aún no se ha recuperado el empleo perdido durante la crisis y que en materia de trabajo la recuperación ha sido "bien precaria".

"Creemos que la consecuencia de esta crisis sanitaria, del mal manejo por la gobernanza, estos efectos por la crisis social, económica, son muy profundas; pero también veníamos ya de una situación que era bastante más compleja, que es sobreendeudamiento de las familias, la precarización de los empleos y, por lo tanto, esto es parte de esta realidad que hoy se está viviendo", argumentó, asegurando que "los retiros no terminan con las Administradoras de Fondos de Pensiones, porque también hay mucho de eso en la cabeza de algunas o algunos, los retiros terminan con los ahorros previsionales nuestros, con los ahorros que tenemos para un propósito y, por eso, que tenemos una propuesta muy clara en materia de seguridad social".

Modelo fracasado

En este sentido, Provoste reiteró que esta propuesta no considera un modelo de fondos de pensiones que "para nosotros es un modelo fracasado que no resiste más parches". Y rechazó a quienes acusan que lo que se busca es expropiar los ahorros de los chilenos, calificándola como una "campaña del terror para seguir protegiendo el modelo de las administradoras de pensiones".

A este respecto, Provoste fue enfática. "El mismo proyecto nuestro que hemos presentado mucho antes de que yo fura candidata presidencial y que busca derogar el Decreto 3.500, que es el que dio origen a las Administradoras de Fondos de Pensiones, señala con toda claridad que los recursos serán siempre de las y los trabajadores; y nuestro proyecto, en materia de seguridad social, se hace en virtud de los estándares que ha recomendado la propia OIT a los países serios, que entienden que la seguridad social no puede estar en manos de instituciones con fines de lucro, en donde el propósito no sea pagar pensiones dignas".

La senadora negó que el citado proyecto constituya una expropiación de los fondos de los trabajadores, argumentando que sería una entidad pública sin fines de lucro la que los administraría, "pero aquí no habrá ninguna expropiación, así es que aquellos que buscan defender un modelo fracasado como las AFP, debieran buscar otros argumentos, buscar los argumentos".

E insistió en que "nuestro propósito nunca ha sido ni lo será, como lo hemos dicho, en nuestro gobierno no se va a tocar ni un peso de lo que ha sido el ahorro de los trabajadores y trabajadoras y el aporte patronal en estas tareas".

Emplazamiento a Piñera

Respecto a lo publicado sobre los denominados "Pandora Papers", Provoste señaló que la información "obliga al presidente Piñera a entregar una explicación de fondo al país", añadiendo que debe responder "si le pagaron o no para que no se declarar zona protegida a esa zona geográfica en La Higuera" ya que, a su juicio, "simplemente no es creíble que el presidente Piñera no sabía de un negocio millonario".