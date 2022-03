Quinto retiro desde la AFP: senador Lagos Weber advierte que proyecto será “un test a la capacidad de liderazgo del gobierno”

Pensiones

Aunque el parlamentario oficialista admitió que rechazar la iniciativa “no es popular con aquellos que aún tienen plata en las AFP, por supuesto”.

Esta semana los parlamentarios deberán trabajar en terreno en sus respectivas circunscripciones y distritos; y quiéranlo o no, desde que se inició el debate acerca del quinto retiro desde las AFP, tienen la preocupación acerca de que en estos días, dedicados a conversar con sus electores, deberán abordar este tema, ya sea para explicar las razones de su oposición o cómo harán para que la iniciativa vea la luz en el Congreso, pese a la explícita oposición del gobierno.

En este sentido, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) tiene una postura clara en contra del proyecto y aunque -en conversación con Radio Futuro- aclara que no se abordó el tema en el cónclave del viernes, cree que en el marco del llamado a la unidad que hizo el presidente Gabriel Boric en el encuentro se subentiende que "cae de cajón que en el tema del quinto retiro habrá que apoyar al Presidente".

Y se explaya argumentando que, por más que se le enrostre al mandatario que apoyó los retiros anteriores, Boric tiene claro que las condiciones del país cambiaron y que, por lo tanto, "espero que aquellos que hemos estado apoyando al gobierno estas dos semanas le demos el respaldo. Yo sé que esto es difícil, porque no es popular con aquellos que aún tienen plata en las AFP, por supuesto".

En este sentido, ratificó que votará en contra la reforma, puesto que "hoy día no hay ninguna justificación, comparada como había antes. Y, en consecuencia, espero no ser el único". Y añadió que de la conversación que los senadores de su bancada sostuvieron con el ministro de la Segpres Giorgio Jackson, la semana pasada, se entendió que como gobierno "van a hacer un esfuerzo genuino para que no avance en la Cámara de Diputados y yo quiero creer que eso va a ser así".

Salario mínimo

Todo esto es muy relevante, porque a su juicio, "acá se va a producir un test respecto a la capacidad de liderazgo que tiene el gobierno. Así se va a quedar instalado", por lo que –a su juicio- el Ejecutivo tendrá que tener la capacidad de convencer a su propio sector de no avanzar en un quinto retiro, pues "políticamente es importante dar una señal que reafirme el liderazgo del presidente Boric".

Además, añade que un nuevo retiro desde las AFP "no va a hacer la diferencia" en la vida diaria; sin embargo, enfatizó que espera que el gobierno "pueda poner sobre la mesa apoyos concretos a las familias que lo están pasando más mal" y que es importante que eso vaya acompañado, en el marco del debate del salario mínimo, con un acuerdo que apunte a aumentarlo a $ 400 mil de aquí a fin de año.

Lagos Weber también desdramatizó los desencuentros de la coalición y errores del gobierno en estas dos primeras semanas de gestión, aunque sí admitió que "son señales que, si no se toman en cuenta rápido, pueden generar mayores dificultades".