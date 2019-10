Reforma de pensiones: Comisión de Hacienda despacha proyecto a la Sala

Pensiones

Los diputados de la instancia aprobaron la creación del ente público denominado Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).

Continúa la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso. Este mediodía, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despachó el proyecto para que sea votado en la Sala.

Entre lo más destacado, los diputados de la instancia aprobaron la creación del ente público denominado Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS). El organismo fue aprobado con ocho votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

En la votación, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) fue uno de los que votó a favor, pero argumentó que no estaba de acuerdo con la creación del ente. "Me duele la guata votar a favor. Creo que este ente no genera mejores pensiones y crea doble comisión. No veo efectos positivos, solo negativos pero si este es el precio que hay que pagar para sacar la reforma adelante, voto a favor", manifestó el parlamentario.

El Consejo Administrador de los Seguros Sociales tiene por objeto administrar el Ahorro Previsional Adicional, el Seguro de Dependencia, el Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes.

Parte de sus atribuciones serán evaluar periódicamente el funcionamiento del Ahorro Previsional Adicional y presentar propuestas para su perfeccionamiento y elaborar las bases de la licitación para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional, las que serán elaboradas por la Superintendencia de Pensiones.