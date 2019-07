Reforma de pensiones: senadores de oposición exigen que 14% pueda ser administrado por ente público y privado

Pensiones

Documento criticó duramente proyecto previsional asegurando que no mejora las jubilaciones.

Por más de cuatro horas se reunieron hoy diversos senadores de la oposición para evaluar cómo accionar en las distintas reformas propuestas por el gobierno.

En materia de pensiones, los parlamentarios acordaron exigir que los cotizantes puedan elegir que su cotización total (no sólo el 4%) pueda ser gestionada por un organismo público o privado.

"La posibilidad de optar entre una administradora pública y una administradora privada debe darse sobre el porcentaje total de cotización de las trabajadoras y trabajadores", detalló la propuesta.

Asimismo, criticaron fuertemente la iniciativa que busca mejorar el sistema de pensiones, asegurando que no mejora las jubilaciones de los chilenos, ya que mantiene la lógica del sistema.

"Esto no se resuelve mediante un proyecto que reitera la decisión política de no modificar la lógica del ahorro individual forzado. Como se ha insistido desde distintos actores y expertos, esta propuesta no genera ni generará pensiones dignas, ya sea con 10% o 14% de cotización previsional, ya sea ahora o en 40 años más", cuestionaron.

Por último, pusieron hincapié en la necesidad de reforzar la parte solidaria del sistema. "Para mejorar pensiones se requiere instalar la solidaridad intra e intergeneracional en este proyecto de ley", acotó el documento firmado por los presidentes de las bancadas del Senado de la DC, el PS, el PPD, RD y la bancada independiente.