Reforma previsional: Zaldívar confirma que se analiza nueva distribución del 6% para incorporar mayor solidaridad

Pensiones

Respecto al eventual segundo rescate de los fondos de AFP, la titular de Trabajo insistió en que si el objetivo es mejorar las pensiones, no se pueden usar esos recursos antes.

Una semana clave está viviendo la reforma previsional, ya que durante estos días el Gobierno presentaría nuevas indicaciones para lograr destrabar el proyecto, que lleva nueves meses estancado en el Senado.

Al respecto, esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, confirmó que están estudiando ambas propuestas; la de Chile Vamos, que plantea distribuir la cotización adicional del 6% en tres partes iguales; y la de la oposición, que apunta a que los seis puntos porcentuales se destinen íntegramente a solidaridad.

"Los parlamentarios de Chile Vamos nos han pedido que modelemos una propuesta a fin de poder avanzar en lo que queremos, que es mejorar las pensiones de todos los chilenos. Hay un solo objetivo y es buscar un sistema que nos permita mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados que genere incentivos fuertes para cotizar, que no de lo mismo si coticé o no, porque el resultado después será relevante", aseguró la autoridad.

En ese sentido, Zaldívar enfatizó en que hay que incorporar solidaridad al sistema, ya que las historias laborales y también la diferencia de género "llevan a que tengamos algunos grupos que les sea mucho más difícil poder financiar sólo su pensión. Estamos trabajando en eso, modelando la propuesta que la oposición nos planteó y la de Chile Vamos".

El debate por un nuevo retiro de las AFP

En cuanto a la posibilidad de un segundo retiro de los ahorros previsionales, proyecto que hoy se discutirá en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, la secretaria de Estado insistió que no va en la dirección de mejorar las pensiones.

"Avanzar en este camino (del segundo retiro) sin reconocer todo lo que se ha hecho, no parece correcto. Además, de esto, tenemos que tener claridad sobre cuál es el objetivo. Si queremos mejorar las pensiones, no podemos usar los recursos antes, no hay ninguna posibilidad de mejorar las pensiones, tanto ahora como en el futuro, si los recursos destinados para eso, los usamos para otros fines", sostuvo.

Por último, la ministra manifestó que le llama la atención que "todos queremos mejorar las pensiones, pero hay algunos que quieren usar los recursos antes, la verdad es que resulta absolutamente incompatible porque la plata la tengo que usar para un fin u para otro, no la puedo usar al mismo tiempo para otra cosa".