Regulador baja tasa de interés de retiro programado y la ubica en 2,27%

Pensiones

La Superintendencia de Pensiones explicó que de no haberse considerado el nuevo supuesto la tasa habría sido aun más baja ubicándose en 1,8%.

Controversia ha causado los últimos días en el mercado asegurador, la decisión del gobierno de modificar la actual fórmula con que se calcula la tasa de interés del Retiro Programado, una de las dos modalidades más utilizadas por las personas que se jubilan. La otra es la Renta Vitalicia (RV).

Y hoy la Superintendencia de Pensiones (SP) informó a través de la circular n° 2107, que los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, definieron que la tasa de interés a utilizar para el cálculo y re-cálculo de los retiros programados y las rentas temporales a pagar desde octubre del 2019, es de 2,27%.

El regulador explicó que de no haberse considerado el nuevo supuesto la tasa habría sido aún más baja ubicándose en 1,8%. La tasa que estaba vigente hasta el 30 de septiembre era 2,38%.

En el marco del evento Ring the Bell por la educación financiera de la Bolsa de Santiago, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías aseguró que la medida es en beneficio para los jubilados. "Nuestro único objetivo son los pensionados, el resto de los objetivos son secundarios. La tasa de retiro programado tal como quedó es justa. No es ni extremadamente conservadora ni tampoco es expansiva. Si fuera extremadamente conservadora, las personas dejarían saldo que quedaría como herencia pero iría contra su pensión. En el caso contrario, las personas se gastarían el dinero antes y no quedaría plata para pagar sus jubilaciones", advirtió Macías.

Esta tasa corresponde a aquella resultante de ponderar por un 80% la tasa de interés equivalente derivada de un vector de tasas de interés (nivel de tasas actuales) y por un 20% la tasa de retorno anual promedio de los Fondos de Pensiones C, D y E. Deberá ser utilizada para actualizar cada uno de los flujos de pensión.

De acuerdo a los datos de la SP, de los 764.797 pensionados por retiro programado vigentes a agosto de 2019, el 67,7% no verá un ajuste en el monto de su pensión, manteniendo un monto fijo y sin experimentar fluctuaciones en su valor.

El restante 32,3%, es decir, 247.204 personas, sí será sujeto de recálculo de su pensión de retiro programado en los próximos 12 meses (octubre 2019-septiembre 2020). De este grupo de pensionados, 59.691 personas experimentarán un recálculo de sus pensiones entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.

Efecto en pensiones

A partir de la nueva metodología y asumiendo que las personas se pensionaron un año atrás, a la edad legal de pensión y no generan pensión de sobrevivencia, el efecto en pensión para los 59.691 pensionados por retiro programado que serán sujetos de recálculo en su pensión entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año por el ajuste de la TITRP, sería el siguiente:

a) El 63,5% o 37.884 pensionados vería un aumento en su pensión, debido a que han mantenido sus cuentas (saldo de ahorro previsional) en el Fondo D. El aumento en el monto de la pensión sería de 3,2% para las mujeres y de 4,8% para los hombres.



b) El 18,5% o un grupo de 11.072 pensionados vería un aumento en su pensión, debido a que han mantenido sus cuentas (saldo de ahorro previsional) en el Fondo C. El alza en el monto de la pensión sería de 0,6% para las mujeres y de 2,2% para los hombres.



c) El 17,9% o 10.703 pensionados vería un aumento en su pensión, debido a que han mantenido sus cuentas (saldo de ahorro previsional) en el Fondo E. El alza sería de 1,4% para las mujeres y de 3% para los hombres.

El aumento de pensión para los pensionados antes señalados se explica fundamentalmente por la alta rentabilidad alcanzada por los fondos previsionales en los últimos 12 meses. De acuerdo al último informe de la Superintendencia de Pensiones, en septiembre pasado el Fondo C obtuvo una rentabilidad real en 12 meses de 12,52%, mientras que los fondos D y E anotaron retornos de 15,27% y 13,40%, respectivamente.