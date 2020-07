Retiro de 10%: si afiliados deben pensión alimenticia, jueces de Familia informarán a las AFP

Pensiones

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que si bien se darán todas las facilidades, la liquidación de deudas de alimentos no es un trámite de resolución inmediata.

La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien encabeza el grupo de trabajo con que el Poder Judicial generará los mecanismos para el pago de las pensiones de alimentos adeudadas con el retiro del 10% de las AFP, informó que los jueces de Familia "decretarán la respectiva medida cautelar de esos fondos, comunicándola a la administradora de fondo de pensiones que corresponda, así los solicitantes puedan estar tranquilos a la espera de que se cumpla el trámite completo".

La ministra Chevesich detalló que si bien se darán todas las facilidades para los usuarios, la liquidación de deudas de alimentos no es un trámite de resolución inmediata. "La mera presentación de una solicitud de liquidación de deuda por concepto de pensión de alimentos no implica que se pagará de inmediato con los fondos previsionales. No es un trámite directo, sino uno por etapas y en el que participan varios actores, por lo que no es de solución inmediata. Asimismo, se debe recordar que siempre el retiro de 10% es voluntario para el cotizante, por lo que las personas que reclaman el pago de las pensiones alimenticias con esos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos", aclaró.

La vocera explicó que desde la promulgación de la reforma constitucional, el ingreso de estas solicitudes en los Juzgados de Familia de país ha aumentado 25 veces, por lo que se está trabajando rápidamente para generar un mecanismo accesible y fácil para los interesados. "Como una forma de resguardar la salud de las personas, le pedimos a los interesados que no acudan a los tribunales en forma presencial, ya que oportunamente se informarán los mecanismos on line para hacer las solicitudes. Todo el proceso en los tribunales será preferentemente on line y a través de un trámite fácil y simple", señaló.