Retiro de ahorros previsionales: Habitat insiste en rechazar petición de afiliado que quiere costear su enfermedad terminal

Pensiones

La administradora presentó un informe ante la Corte de Apelaciones por el recurso de protección presentado por Carlos Correa contra Habitat.

"No es posible, por lo tanto, que AFP Habitat, sin transgredir a la Constitución, pudiera acceder a una petición como la que ha formulado el recurrente, para que pueda administrar y decidir como invertir sus ahorros previsionales para solventar sus gastos de vida", remarca la defensa.

Asimismo, detalla que es de público conocimiento que de acuerdo al DL 3.500, nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales a los afiliados a las AFP, si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones.

Por otra parte, el abogado señala que si bien pueden ser muy atendibles las razones de salud que invoca el recurrente para solicitar la devolución de sus fondos previsionales, "lo cierto es que no han sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho -de parte de AFP Habitat- que le impida, moleste o amargue su ejercicio ".

El principal reclamo del recurrente (Carlos Correa) es el derecho a la vida. Ante este argumento, Valdés refuta que no le corresponde a Habitat "ponderar la importancia de los derechos fundamentales de unos sobre otros como requiere el recurrente, pues solamente puede otorgar los beneficios establecidos en la ley".

Tras el rechazó a su solicitud por parte de la administradora, Correa presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando por su derecho a la vida y no por el derecho de propiedad (como fue el caso de la profesora de Antofagasta y la enfermera de Punta Arenas).

