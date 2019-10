Retiro de fondos: gobierno reconoce que eventual indicación podría atrasar reforma previsional

Pensiones

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, confirmó que el gobierno está evaluando la posibilidad de presentar una indicación en la reforma de pensiones que permita a enfermos terminales poder percibir todos sus ahorros previsionales.

"El encargo que hizo el Presidente es darle una mirada a estos casos que son excepcionales y nosotros lo estamos estudiando. El caso excepcional que se nos ha planteado es el caso de un enfermo terminal, que lo que se busca es que tenga una mejor pensión, que se pueda garantizar que pueda percibir estos fondos durante su vida. Nosotros estamos trabajando en esta materia, no es algo que esté acabado y, por lo tanto, no podría decir cuándo se va a presentar una indicación, si es que es una indicación o un proyecto de ley", dijo esta mañana tras participar de un seminario.

Consultada acerca si dicha indicación podría atrasar la tramitación de la reforma, Zaldívar afirmó que podría ser una posibilidad.

"Para nosotros es una prioridad que esta reforma se apruebe lo antes posible. Este es un tema que no está dentro del corazón y, por lo tanto, no necesariamente debiera ir asociado a esta reforma. No sé si la podría complicar, pero sí, a lo mejor, atrasar", indicó.

Sobre si el retiro de fondos por parte de enfermos terminales era un tema que se estaba estudiando, la subsecretaria señaló que había sido detectado y "era necesario darle una nueva mirada y nosotros estábamos trabajando en eso".