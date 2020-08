Retiro de fondos: Pagos superan los US$ 5.000 millones y solicitudes rechazadas alcanzan 7%

Pensiones

En su reporte diario, la Superintendencia de Pensiones constató que en promedio los afiliados y beneficiarios han retirado $ 1.085.467 en la primera cuota.

A casi dos semanas de entrar en vigencia la reforma constitucional, un total de 8.545.306 personas han solicitado retirar anticipadamente sus fondos de pensiones. Se trata de 77% de los afiliados del sistema de pensiones.

A las 17:00 de horas de hoy martes se registraban 645.283 solicitudes no acogidas a trámites, situación que se debe principalmente a la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados que no cuentan con saldo en sus cuentas, entre otras causales. Esta cifra equivale a 7% del total de solicitudes.

De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones, los pagos realizados por las administradoras totalizaban 3.675.119 operaciones, las que corresponden a la primera cuota establecida en este proceso.

El monto promedio de pago de la primera cuota por afiliado o beneficiario asciende a $ 1.085.467. En total, los pagos suman un monto de US$ 5.008 millones. En tanto, a la fecha se constatan más de 240.000 medidas cautelares por deudas de pensión de alimentos informadas por el Poder Judicial.

El desglose por administradora de fondos de pensiones es el siguiente:

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS 1.312.882 TOTAL SOLICITUDES 1.408.727 TOTAL RECHAZOS 95.845 TOTAL PAGOS 828.199 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.292.929

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS 401.401 TOTAL SOLICITUDES 417.405 TOTAL RECHAZOS 25.897 TOTAL PAGOS 163.637 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 216.305

HABITAT TOTAL RUT UNICOS 1.491.990 TOTAL SOLICITUDES 1.565.723 TOTAL RECHAZOS 98.111 TOTAL PAGOS 358.639 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 394.824

MODELO TOTAL RUT UNICOS 1.512.838 TOTAL SOLICITUDES 1.747.617 TOTAL RECHAZOS 234.779 TOTAL PAGOS 474.902 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 396.486

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS 1.260.638 TOTAL SOLICITUDES 1.356.408 TOTAL RECHAZOS 154.757 TOTAL PAGOS 906.064 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 764.485

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS 2.489.007 TOTAL SOLICITUDES 2.693.106 TOTAL RECHAZOS 26.785 TOTAL PAGOS 943.678 TOTAL MONTO PAGADO MM$ 924.193