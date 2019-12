Retiro de fondos previsionales: ¿quiénes son los abogados que encabezarán los alegatos ante el Tribunal Constitucional?

Pensiones

El asunto a discutir será la posibilidad de que las afiliadas de las AFP puedan hacer retiro inmediato de todos sus ahorros previsionales para solventar necesidades de salud y vivienda, cosa que las AFP rechazaron.

Esta mañana se están llevando a cabo los alegatos en el Tribunal Constitucional en el caso que enfrentan a dos afiliadas al sistema de pensiones en contra de las AFP Cuprum y Habitat.

El asunto a discutir será la posibilidad de que tanto María Ojeda como Beatriz Valenzuela, las dos afiliadas a las gestoras, puedan hacer retiro inmediato de todos sus ahorros previsionales para solventar necesidades de salud y vivienda, cosa que las AFP rechazan.

Estos son los abogados que defenderán a cada una de las partes ante el Tribunal Constitucional en orden de presentación:

Jorge Correa Sutil, por AFP Cuprum: El democratacristiano es una autoridad en Chile en materia constitucional. Correa Sutil es abogado de la Universidad Católica de Chile con un Master in Laws de la Universidad de Yale. Además, es académico de la Universidad Diego Portales.

En el gobierno de expresidente Patricio Aylwin, fue secretario de la Comisión Rettig, instancia encargada de esclarecer los hechos de violación a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura. En el mandato de Ricardo Lagos, fue subsecretario del Interior.

Ha participado de varias defensas en acusaciones constitucionales, como en contra del exministro de Salud de este gobierno, Emilio Santelices.

Rodrigo Díaz de Valdés, por AFP Habitat: Abogado de la Universidad Católica, Díaz de Valdés es el representante histórico de AFP Habitat como parte del conocido estudio jurídico Baker McKenzie. Sin embargo, no solo a defendido a esta administradora. El especialista participó de la representación de PlanVital en el litigio que mantuvo la gestora versus la Superintendencia de Pensiones, cuando el regulador rechazó el plan de cierre de sucursales que presentó la AFP, en 2017.

También ha representado al Estado de Chile, así como compañías transnacionales y locales. Su práctica jurídica se enfoca en arbitrajes internacionales y nacionales, particularmente en el área civil, administrativa, constitucional, comercial, regulatoria, de seguros, financiera, entre otros.

"Es importante tener presente el caso peruano, país que desde el año 2016 permite el retiro de los fondos de pensiones. Ello generó una fuerte disminución en el número de pensionados: a diciembre de 2018, el 95% de los pensionables retiró sus fondos y, el 4% efectuó un retiro parcial. Sólo el 1% del total de pensionables no efectuó retiros. 162. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo ("BID"), el 56% de quienes retiraron los fondos lo ocuparon para consumo u otros fines (deudas, electrodomésticos, viajes, enfermedades, etc.); el 23,8% lo destinó al sistema financiero; el 13,3% los mantuvo en el sistema de AFP como ahorro voluntario", dijo Díaz de Valdés en un escrito enviado al TC por este mismo caso.

Javiera Aravena, por ambas afiliadas: Aravena es abogada de la Universidad Diego Portales especialista en Derecho del Trabajo y, actualmente es la coordinadora a nivel nacional de la tramitación jurídica de la campaña iniciada por No + AFP.

La jurista en anteriores ocasiones ha señalado que "que existen normas inconstitucionales del decreto ley que impedirían a los trabajadores a disponer de sus fondos de pensiones" y que "lesiona el derecho a la propiedad constitucionalmente garantizada". A su juicio, el decreto ley 3.500 no satisface el derecho a la seguridad social, "justamente lo que hace es no garantizar pensiones dignas y justas para los trabajadores".

Entre sus argumentos en la presentación del caso de la profesora de Antogasta que pidió retirar la totalidad de sus fondos para pagar un crédito hipotecarios, señaló: "Mi representada no está pidiendo algo ajeno. Está pidiendo que le permitan evitar el remate de su casa. Sin ella, y con la jubilación que recibe, será una indigente", acotó.

Fernando Atria, por la afiliada Beatriz Valenzuela: El exmilitante del Partido Socialista también es una conocida voz en materia constitucional. La cruzada de Atria en contra de las AFP es de larga data. Sin embargo, su mayor arremetida se inicia en julio de este año, cuando junto a la Coordinadora Nacional No + AFP -encabezada por Luis Mesina- y la fundación que preside, La Casa Común, iniciaron la presentación de sendos recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de varias regiones del país buscando el retiro de la totalidad de los fondos de pensión.

Mientras los recursos se tramitaban, paralelamente lanzaron la campaña Decido yo, momento en que Atria vuelve a hacer énfasis en la propiedad de los fondos previsionales. Así desde su cuenta de Twitter, el abogado señaló: "Dicen que los trabajadores son dueños de sus fondos previsionales. Pero ser dueño de algo es poder decidir cómo se usa", mencionó en un extenso hilo donde explicó la postura de la defensa de los afiliados.

José Luis Ugarte, por la afiliada María Ojeda: Ugarte es abogado de la Universidad de Chile, con un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. El académico de las Universidades del Desarrollo, Adolfo Ibáñez y Diego Portales, es considerado un experto en derechos fundamentales, sobre todo en materia laboral, la que ha tratado en varias publicaciones, como los libros "Huelga y Derecho", "Derechos fundamentales en el contrato de trabajo" y "Derechos fundamentales, Tutela y Trabajo".

En una columna de opinión publicada por Emol en septiembre pasado, Ugarte señalaba que frente a este conflicto, el Tribunal Constitucional tiene dos salidas: "o detiene definitivamente la gran argumentación que hemos escuchado estos años, que los afiliados son dueños de sus pensiones y, por lo tanto, dice derechamente que aquí no hay propiedad por lo que no se puede disponer de estos fondos, del que supuestamente somos propietarios, o derechamente reconoce el derecho de propiedad como lo ha hecho en toda su jurisprudencia".

Acto seguido agrega que si es coherente con su jurisprudencia, "efectivamente el sistema de AFP vulnera el derecho de propiedad. Pero el escenario que sería más complejo de todos desde el punto de vista público es que el TC intentara salir por la forma, evitando el debate de fondo".

Alejandro Charme, por el Presidente Sebastián Piñera: Histórico exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y estrecho asesor de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Tiene una larga experiencia en el servicio público. Abogado de la Universidad de Chile, con un Master of Laws en la Northwestern University of Pritzker School of Laws, Charme ha sido presidente de la Risk Rating Commission y consejero del propio regulador de Pensiones.