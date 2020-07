Retiro de fondos: Scotiabank calcula que las AFP tendrían que liquidar casi US$ 2.500 millones en acciones chilenas

Pensiones

El debate del retiro de fondos está instalado con varios proyectos avanzando en el Congreso, pero hoy las miradas están centradas en el que busca que los afiliados al sistema de pensiones puedan sacar el 10% de los dineros ahorrados en las AFP para mitigar los efectos económicos que está teniendo la crisis sanitaria.

Ante ello, es que el departamento de estudios de Scotiabank elaboró un informe sobre el impacto en los fondos de pensiones y el sistema financiero que podría traer el retiro de los fondos. Para ello, el banco puso dos escenarios como posibles: el primero considera que el proyecto sale del Congreso tal cual como fue presentado y todo los afiliados pueden acceder a retirar el 10% de sus pensiones con un tope de $ 4,5 millones y un mínimo de $ 1 millón (si se tiene menos de eso se puede retirar la totalidad de los fondos), y el segundo escenario es si le ponen limitaciones y solo los desempleados podrían acceder a los recursos que están en las AFP.

En el primer caso, la entidad financiera canadiense estima que el 31% de las personas retiraría la totalidad de sus fondos y apenas el 7% podría acceder a sacar el monto máximo. Con ello, se calcula que saldrían del sistema de pensiones unos US$ 38.200 millones, dándose la mayor salida del fondo C con US$ 14.400 millones.

Para el segundo caso, el informe establece que actualmente hay 2,3 millones de trabajadores sin empleo, los que podrían obtener saldos por US$ 8.300 millones si se aprueba el proyecto con indicaciones que les permitiría a los cesantes a sacar los fondos de las AFP. En este caso, el multifondo que vería mayores recursos involucrados sería el D con US$ 3.200 millones.

Impacto en el mercado financiero

El informe del banco además da cuenta del efecto en el mercado financiero que se tendría si las AFP salen a liquidar esa cantidad de dinero en el mercado con el fin de entregar los recursos a los afiliados que soliciten los dineros, estimando "impactos relevantes sobre el tipo de cambio, bolsa local y tasas de interés que afectarían negativamente el saldo restante administrado. Posible reacción de política monetaria para contener efecto sobre tasas se acentuaría".

Por otro lado, asegura que se entregaría un soporte "mayúsculo" al consumo privado, particularmente de bienes no durables. "Aquello continuaría acentuándola fuerte recuperación que hemos observado de ventas supermercados, e-commerce y tiendas de retail", se sostiene.

Considerando que a mayo las AFP tenían el 51% de las inversiones en renta fija local, que las administradoras son los principales tenedores de bonos soberanos en pesos, y que el proyecto establece que el plazo es de 10 días para entregar los recursos, "se generaría un flujo de venta de estos instrumentos, presionando al alza las tasas de interés locales". ¿De cuánto? Se daría una venta de bonos de Tesorería de entre US$ 1.758 millones y US$ 7.211 millones dependiendo de un escenario en que solo los desempleados accedan a la medida o todos los afiliados.

En lo que respecta a la renta variable, el informe espera que las ventas de acciones locales estarían entre US$ 470 millones y US$ 2.487 millones respecto de cómo salga el proyecto del Congreso. Por su parte, en el extranjero se enajenarían entre US$ 2.154 millones y US$ 11.359 millones. Con todo, en renta variable se liquidarían entre US$ 2.894 millones y US$ 13.846 millones.

Por último, Sctiabank hace un cálculo de cuántos dólares se tendrían que liquidar, entregándole una presión al tipo de cambio.

"Considerando los dos escenarios descritos anteriormente, estimamos una liquidación de dólares en el mercado local entre US$ 3.500 millones y US$ 17.600 millones, mitigado por aprox. 10% de compra forward", se indicó.