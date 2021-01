Retiro de rentas vitalicias: Se cae la reforma y Walker anuncia que pedirá pronunciamiento de la Comisión de Ética por pareos

Pensiones

El presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Soto (PPD) y Jorge Durán (RN) emplazaron al gobierno a entregar una pronta solución a estos pensionados.

Durante la jornada de hoy miércoles, la Sala de la Cámara rechazó por falta de quórum la reforma constitucional que permitía el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias. La negativa a avanzar en esta materia molestó a la oposición que, esgrimió iba en apoyo de la clase media.

La reforma requería del respaldo de los 3/5 de los diputados -92 parlamentarios- para continuar su tramitación; sin embargo, sólo alcanzó 87 votos a favor, 23 en contra y 13 abstenciones, por lo que fue archivado. La sesión fue accidentada y en el proceso de votación el ambiente se puso más tenso, ya que el diputado Leopoldo Pérez (RN) pidió la recalificación del quórum de la reforma para ser aprobada, subiéndola de 3/5 a 2/3. Pero su solicitud fue rechazada por 42 votos a favor y 81 en contra.

Acto seguido, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), solicitó a la mesa recordar que en votaciones de quórum están prohibidos "los pareos", lo que según denunciaron más tarde el propio Walker y su par de RN Jorge Durán no se respetó.

Como era de esperar, el gobierno, representado por el ministro de la Segpres Juan José Ossa, esgrimió los mismos argumentos que para el caso de la reforma del segundo retiro impulsada sin éxito por la oposición, e hizo reserva de inconstitucionalidad. De eso se desprende que, de haber seguido su tramitación, la iniciativa habría terminado inevitablemente en el Tribunal Constitucional.

Ossa señaló que la reforma opositora infringe la Constitución, pues no sigue el procedimiento en forma ni quórum que le dan validez a una reforma; porque la Constitución protege los derechos personales que emanan de los contratos; incorpora una nueva regla de seguridad social y es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Pero el principal argumento del oficialismo para rechazar la reforma opositora fue que constituía una verdadera "expropiación", porque dado que los pensionados por este sistema compran un seguro con sus ahorros previsionales, ya no les pertenecen. En contraste, la oposición hizo hincapié en que consistía en un "anticipo", una especie de préstamo.

Comisión de Ética

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara con la reforma de segundo retiro, tal vez debido al fallo del TC sobre esa materia, esta vez la oposición no logró alcanzar el quórum para su aprobación.

Y concluida la votación, Walker expresó su molestia tanto a través de su cuenta de Twitter como ante la prensa. El presidente de la Comisión de Constitución calificó como "muy lamentable" el resultado de la votación, pero además el hecho de que "32 diputados y diputadas no votaron, no quisieron dar la cara, no quisieron pronunciarse", acusó.

Y añadió que durante la sesión recordó expresamente que en esta votación no correspondían los pareos y fue categórico en que la iniciativa, que hubiera favorecido a 650 mil personas, no se aprobó por cinco votos y aunque la mayoría de los que no votó eran de Chile Vamos, el diputado advirtió que también hubo de "oposición que tampoco votaron y se parearon, lo que es una infracción al Reglamento".

Por esta razón, el primer efecto de la votación es que Walker solicitará el pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara, "porque habiendo normas de quórum de por medio, no es neutro que los diputados se pareen y no voten, porque el efecto es que este proyecto se archiva", recalcó entre triste y enojado.

Emplazamiento al gobierno

Yendo al fondo, el diputado falangista también aprovechó para emplazar al gobierno "a entregarle una respuesta concreta a 650 mil pensionados, que muchos de ellos tienen pensiones de $ 120.000, a buscar una solución definitiva". Y, en este sentido, instó a la autoridad a conformar la mesa de trabajo a la que la han invitado, incluso dentro del marco de la negociación del proyecto, y se ha negado a participar.

"Esperamos una respuesta", conminó al Ejecutivo. Y acto seguido también lo instó a al Ejecutivo a activar el ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya que en la Ley de Presupuestos se le permitió hacerlo, particularmente debido a los efectos que pueda tener la segunda ola del coronavirus.

Por su parte, el diputado oficialista Jorge Durán (RN), patrocinante de la iniciativa, se sumó a la molestia de Walker a raíz de que 32 diputados no hayan votado la reforma. Y recalcó que como autor del proyecto "esperaba que fuera ampliamente votado a favor, lamentablemente se perdió por falta de quórum", insistió.

Pese a ello, "quiero pedir humildemente a mi gobierno que vea alguna alternativa, alguna solución, para estas familias que quedaron fuera del primero y segundo retiro del 10%, que todas las ayudas del IFE tampoco calzaban por falta de focalización y, justamente, como a nuestro gobierno le gusta focalizar, le voy a pedir que focalicemos con ayuda para estas familias de rentas vitalicias", que lo que piden –recalcó– es autogenerarse un préstamo de sus futuros ingresos.

Propuesta Durán

El parlamentario propuso que, como se hizo con el Fogape, el gobierno genere un crédito blando a través del BancoEstado, en que el Estado sea el aval y se le descuente por planilla a los beneficiados con el préstamo.

El jefe de bancada del PPD Raúl Soto, señaló que "me da vergüenza, pena, lo que acaba de ocurrir en la Sala", ya que se le cerró la puerta a un grupo de pensionados que –según recalcó– no ha recibido ninguna ayuda por parte del Estado, "cuando estamos ad portas de una segunda ola y se está complicando de nuevo la situación sanitaria, económica y social".

El ministro de la Segpres, en tanto, valoró que no haya prosperado el proyecto, ya que era "abiertamente inconstitucional" y añadió que en el gobierno "estamos conscientes de las necesidades de los chilenos y vamos a seguir trabajando para poder llegar a sus hogares, pero lo vamos a hacer siempre dentro del marco de la institucionalidad".