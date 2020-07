Retiro del 10% de la AFP: Revisa las declaraciones de los diputados ante de la votación de mañana

Pensiones

Este martes continúa la discusión en Sala de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto que busca que los afiliados puedan rescatar una parte de sus ahorros previsionales (hasta el 10%) para paliar los efectos económicos generados por la pandemia.

El martes pasado, los diputados comenzaron la discusión de esta iniciativa y en esa oportunidad hubo 88 parlamentarios inscritos, hoy en cambio, hay 103.

14:25: Cumplido el objetivo se dio por cerrada la sesión y mañana miércoles los diputados continuarán la votación del proyecto hasta total despacho.

14:04: Gabriel Ascencio (DC) "El ministro de Hacienda ha llegado a señalar que este proyecto rompe el pacto constitucional de noviembre pasado. Yo saludo a los diputados de derecha que en este proyecto se han puesto del lado de quienes necesitan ayuda".

13:55: Aracely Leuquén (RN) manifiesta que "se ha popularizado la idea de empobrecer las pensiones, una vez aprobada la ley, pero según estudios sólo bajarían cerca de $ 2000. El proyecto consagra un fondo solidario. Hoy no podría votar de una manera distinta a la semana porque eso es una falta de consecuencia. Tengo una máxima lealtad con el Gobierno y el Presidente (...) En Chile Vamos valoramos el derecho de propiedad y anuncio nuevamente mi voto a favor, porque esta pandemia ha golpeado fuertemente a nuestro país".

13:50: Iván Flores (DC), expresidente de la Cámara Baja interviene y sostiene que el Gobierno "no ha querido o no ha podido entregar la ayuda oportuna no sólo a los más pobres, sino que también a la clase media. Si las ayudas anunciadas hubieran sido rápidas, no estaríamos en este debate. Sobre endeudar a las familias no puede ser el camino. La bancada de la DC apoyará este proyecto, ya discutiremos la reforma previsional profunda que Chile necesita".

13:33: Miguel Mellado (RN) interviene "cuando se aprobó la idea de legislar era para trabajar con las ideas matrices del proyecto. Hay un tema de redacción que hay que mejorar en el primer artículo. Si llega a convertirse en ley, va a pasar que cuando se vaya a buscar trabajo, el empleador preguntará al trabajador si se retiró o no el 10%. Si retiraste, el empleador dirá siguiente porque le saldrá más caro. Espero que se siga trabajando el proyecto. En RN concordamos que era la última instancia, este es el proyecto que podría ser para la clase media, hay que mejorarlo, son las 13.30 y todavía no vemos ninguna medida adicional del Gobierno.

13:20: Jaime Bellolio (UDI) reconoce que el Gobierno "ha llegado tarde y ha sido confuso sobre cómo se puede acceder a los beneficios (...) Hay que legislar a favor de la clase media y no en contra de ella, por eso voto que no".

13:16: La diputada Catalina del Real (RN) "hoy le quiero decir a los chilenos que un problema que enfrentamos hace años son las malas pensiones, la jubilación no alcanza. Con este proyecto las pensiones serán peores. El costo de esta pandemia no lo pueden asumir los adultos mayores, tampoco lo puede asumir la gente con sus ahorros, por eso estamos empujando medidas, transferencias directas. Confiamos en las medidas que presentará el Presidente Piñera".

13:10: El parlamentario Raúl Soto del PPD señaló que este proyecto "significa un debate humanitario, los que votan en contra, votan en contra de un proyecto humanitario que busca ayuda económica para las familias de clase media, haciendo justicia. Confiemos en los chilenos y chilenas, que libremente puedan elegir si necesitan o no recurrir a esta posibilidad. Repudiamos la campaña del terror del Gobierno, de las AFP y de las grandes empresas. La bancada del PPD no se deja presionar y mantendrá íntegramente su posición favorable frente a este proyecto".

13:00: Diego Schalper (RN) interviene "es exclusivo de Chile tiene un sistema de pensiones tan desprestigiado, el Gobierno debiera ponerle discusión inmediata a la reforma previsional. El retiro del 10% es decirle a la clase media que se rasque con sus propias uñas. Esperamos con ansias los planteamientos del Presidente Piñera, que dejarán en claro que estos problemas se resuelven con recursos fiscales y no echando la mano a los bolsillos de los chilenos".

12:54: Sebastián Álvarez de Evópoli afirma que "no estoy para defender a las AFP, sino a las pensiones y los chilenos. Lamentablemente este proyecto tiene letra chica porque perjudicará las pensiones de los más pobres. Es poco transparente, no deja claro cómo será el reintegro del rescate. Le permitirá a los diputados de mayores rentas, magias tributarias. Estoy por incorporar una AFP estatal y posibilitar retiros en casos de enfermedad terminal".

12:48: Carmen Hertz (PC) los fondos de AFP no financia las pensiones, sino que inversiones empresariales (...) el fisco financia tres cuartas partes de las pensiones, con deuda e impuestos corrientes. Las AFP financian el cuarto restante del gasto en pensiones. Este sistema fracasado de las AFP que fue impuesto con una ideología en un momento que era imposible oponerse.

12:40: José Miguel Ortiz (DC) afirma que dará su visto bueno a la propuesta. "Voto a favor porque Chile requiere defender a su clase media y hoy más que nunca creemos en la libertad de que ellos puedan elegir. Votaré todo en particular de esta ley".

12:35: Interviene el diputado Issa Kort (UDI) criticando fuertemente el proyecto " es un chantaje" y asegura que votará en contra.

12:28: El diputado Socialista Marco Ilabaca comienza el debate y presenta el proyecto.