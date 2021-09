Rincón toma postura sobre el cuarto retiro desde las AFP y argumenta en contra de la medida

Pensiones

Aunque no llama a rechazarla abiertamente, sí asegura que la actual situación económica difiere mucho de los retiros anteriores, donde casi no había ayudas del gobierno.

De aprobarse el proyecto de cuarto retiro en la Cámara de Diputados el Senado tendrá que pronunciarse, de ahí que llamara la atención que ni la actual presidenta de la Corporación, Ximena Rincón (DC), ni su predecesora, la senadora y candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se hubieran pronunciado explícitamente sobre sus posturas en relación a la polémica iniciativa, aunque hoy Rincón dio todas las señales de que se opone a su aprobación.

"El cuarto retiro tiene consecuencias, no es el mismo escenario que teníamos en los primeros retiros y, por mucho que algunos nos emplacen y nos critiquen, creo que hay que ser transparente con la ciudadanía", sostuvo la presidenta del Senado en entrevista con Radio Bío Bío.

La parlamentaria falangista se explayó sobre el tema, explicando que de aprobarse el cuarto retiro, "no sólo afecta a la pensión futura de las personas, esto afecta al costo de vida" y que con ello "el precio de la alimentación va a subir", advirtió.

Y añadió que el escenario del país "en el primero, segundo, hasta el tercer retiro era distinto", ya que en ese momento las ayudas económicas del gobierno eran nulas o muy pocas, pero ahora "tenemos el IFE Universal, el IFE Laboral, está el Bono Pyme que también me tocó tramitarlo en el Senado", recordó, añadiendo que "si miramos las cifras, hay más de 4 millones de personas que no tienen nada que retirar, no tienen ahorro en sus cuentas. Hay 2 millones de personas que, si sacaran un cuarto retiro, sacarían menos de $ 400 mil; hay 1 millón que sacaría con suerte $ 100 mil. Entonces, es un cuarto retiro que favorece a los que tienen más", explicó.

Para reforzar su postura, añadió que de aprobarse el proyecto su impacto económico repercutirá en los más pobres, ya que "cuando tú ves la inflación, las UF que se dispara ¿a quién le pega? a las personas más sencillas que se le encarece el costo de la vida", recalcó. Y que el cuarto retiro "le sirve probablemente a un segmento de personas de clase media, profesionales, a los que más tienen y sin impuesto", pese a que "los que más tienen se las arreglan con o sin cuarto retiro".

De ahí que criticara que el gobierno no tomara medidas más profundas en materia de pensiones y, en cambio, "se quede en esta cosa de la ley corta que no es sustantiva".