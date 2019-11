RN y DC instan al gobierno a avanzar en un acuerdo previsional y rechazan aumento gradual de las pensiones

Pensiones

Los dirigentes políticos advirtieron que el acuerdo constitucional no servirá si no se abordan con urgencia las necesidades sociales de la ciudadanía.

Un llamado a restablecer la paz social y a terminar con la violencia y el vandalismo en las calles que estaría destruyendo la posibilidad de acuerdos en materias que van más allá de un nueva Constitución, hicieron hoy los presidentes de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, y de Renovación Nacional, Mario Desbordes, en el marco de una conferencia de prensa en conjunto que realizaron también para presionar al gobierno a generar un acuerdo en materia previsional con una semana de plazo máximo, acompañados por alcaldes de distintas comunas.

Al respecto, el diputado Desabordes señaló que "invitamos al gobierno, a los partidos de gobierno y oposición a hacer lo mismo que hicimos para el acuerdo constitucional, nos podemos encerrar en un lugar o podemos empezar ahora reuniones, de inmediato, para que antes de una semana, máximo antes de la próxima, tengamos el acuerdo previsional sobre la mesa para darle una nueva buena noticia a los ciudadanos".

A juicio del dirigente oficialista "no basta con el acuerdo constitucional, no es suficiente, si es que se aprueba –como creemos- en el plebiscito una nueva Constitución va a estar lista recién en dos años más", por lo que advirtió que "entre esa fecha y ahora tenemos que hacer los cambios sociales que la gente nos pide" y añadió poniéndole mayor urgencia a la situación: "no tenemos tiempo, no podemos seguir esperando y creo que el gobierno tiene que comprender que hay que priorizar la reforma previsional, de salud, el CAE".

Desbordes le retrucó al gobierno, a partir de la necesidad de cuidar los ahorros que ha hecho el país en estos años, señalando que "nadie está pidiendo que el gobierno fracture las finanzas públicas, nadie está pidiendo que se gaste más de lo que se tiene, porque tanto la DC como Renovación Nacional le hemos señalado al gobierno fuentes de financiamiento para gastos permanentes".

Tras lo cual expresó su deseo de que el Ejecutivo adopte sus propuestas que apuntan especialmente a terminar con algunas exenciones de impuestos que, desde el punto de vista del timonel oficialista, "no favorecen precisamente a la clase media ni a los más desfavorecidos".

El dirigente no compartió la propuesta del Ejecutivo de aumentar las pensiones hasta un 50% de manera gradual en tres años y explicó que "lo que nosotros le hemos planteado al gobierno es que seamos austeros, salvo en tres o cuatro áreas en donde no corresponde, en este minuto, ahorrar dinero y también le estamos diciendo de dónde sacar los recursos para que haya ingresos permanentes a ese gasto permanente".

"Se acabó el tiempo"

Por su parte, Fuad Chahín, emplazó al Ejecutivo a explicar por qué si en su momento "en la crisis de los bancos, de los años '82-'83, Chile financió con 30 puntos del PIB a la banca. Le costó 30 puntos del PIB a Chile salvar a la banca privada y hoy día que tenemos la crisis social más profunda de los últimos 40 años, las medidas que ha anunciado hasta ahora el gobierno, son apenas 0,5 puntos del PIB. Es decir, porcentualmente 60 veces menos que lo que en su momento se utilizó para salvar a la banca".

El timonel falangista destacó el que dos dirigentes de partidos que piensan distinto se hayan unido para avanzar en la búsqueda de acuerdos en materias que son muy importantes para la ciudadanía: "Aquí no puede ganar la violencia ni la indolencia. Y se acabó el tiempo para seguir esperando por una agenda social contundente. No hay más tiempo, necesitamos dar respuestas. Indudablemente que el proceso constituyente era la respuesta a una demanda política profunda, pero la demanda por mayor justicia social, por menos desigualdad, por menos abusos, todavía no tiene una respuesta contundente".

Chahín indicó que los chilenos no pueden seguir esperando por mejores pensiones, que no se les puede pedir que sigan viviendo de la gradualidad, "que tiene que seguir esperando uno, dos, tres, cinco años para recibir una pensión que le permita estar al menos sobre la línea de la pobreza".

E instó a que se busquen puntos transversales de acuerdo, consciente de que –como sostuvo- la mayoría de los partidos de oposición están de acuerdo con el diagnóstico, para llegar a acuerdos que el gobierno "sea capaz de respaldar". "Estamos disponibles para reunirnos desde hoy para que en el plazo de una semana máximo, seamos capaces de demostrarle al país que no sólo en políticos, sino también en lo social, en lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, podemos actuar con sentido de país, con sentido patriótico".