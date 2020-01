Rodrigo Valdés asegura que no se puede destinar más de un 2% a reparto

Pensiones

Esto para proteger las pensiones de los futuros y actuales jubilados, según el exministro de Hacienda que expuso en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Este lunes, las nuevas indicaciones de la reforma previsional se están discutiendo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

A la instancia, fue invitado exponer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien aseguró que no se puede destinar más de un 2% a reparto de la tasa de cotización adicional. "El Gobierno está haciendo todo lo posible con lo que está distribuyendo hoy. Una restricción a cuánto reparto, es no dejar peor a las generaciones futuras que las generaciones actuales. Mi cálculo es que no se puede repartir más de 2%", precisó en su presentación.

Valdés remarcó que es muy importante ponerse de acuerdo en el criterio de sostenibilidad que que se quiere tener.

Por otra parte, señaló que el Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) necesita muchas más atribuciones y autonomía, "por las presiones políticas que va a recibir. De hecho, yo invitaría al Gobierno a reponer el Consejo de Ahorro Colectivo (CAC)".

La iniciativa previsional de la expresidenta Michelle Bachelet de 2017, planteaba este organismo, entidad que iba a gestionar directamente la cotización adicional de cinco puntos porcentuales que proponía ese proyecto.

"Necesitamos una oficina que haga cálculos para la sostenibilidad, no puede ser sólo el CASS. Hay que sacarle a quienes están administrando las platas, esta responsabilidad", insistió.

Respecto a las medidas que buscan cambiar los reglamentos para la industria de las administradoras, el exsecretario de Estado, puso énfasis en que no sólo hay que proponer medidas que castiguen. "Hay que dar premios y castigos para las AFP", indicó.

Respecto a que el proyecto finalmente llegue a buen puerto, Valdés manifestó que "hay que conformar una mesa técnica urgente con un mandato claro, yo aseguraría que en pocos días, los técnicos podrían completar un acuerdo entre la oposición y el Ejecutivo".

En desarrollo...