Rodrigo Valdés y Augusto Iglesias explican por qué no se ha logrado acuerdo en la reforma previsional

Pensiones

El exministro de Hacienda y el asesor presidencial también discutieron la idea de recaudar cotizaciones a través del consumo.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés junto al asesor presidencial para la actual reforma de pensiones, Augusto Iglesias, debatieron en la tarde de hoy miércoles acerca del sistema previsional y sinceraron las razones -a su juicio- de por qué no se ha logrado llegar a un consenso en el proyecto de pensiones.

En el seminario Pensiones post 10%: mitos y realidades -organizado por FK Economics-, el extitular de Hacienda manifestó que algunos valoran más la inmediatez de beneficios, otros los efectos en el mercado de capitales y en la economía y otros valoran más la sostenibilidad o la fortaleza del sistema en el mediano plazo "y cuando hay visiones encontradas tiene que ser la política la que hace de puente y esa política no está funcionando muy bien".

En ese sentido, Valdés reconoció que es más bien pesimista respecto de que se pueda lograr un acuerdo. "Llevamos mucho tiempo y lo único que se ha logrado hacer es meter más plata en el pilar solidario, pero nada más, y eso deja a la clase media básicamente esperando. Es una bomba de tiempo que ojalá podamos arreglar lo antes posible", advirtió.

Iglesias por su parte entregó dos explicaciones. "Una es que hay un problema de omisión. Llevamos discutiendo en serio sobre reforma de pensiones desde 2008, pero nunca jamás hemos discutido cuál es el nivel de pensiones que queremos entregar. No hemos discutido cuál es el nivel de pensión que le queremos pagar a una persona que no cotizó nunca", subrayó.

El experto afirmó estar convencido de que si se hubiesen puesto de acuerdo en el objetivo de pensión "y en particular hubiésemos dicho que nuestro sistema va a apuntar a que la tasa de reemplazo sea esta, según el número de años que cada persona cotiza, habríamos estado bastante más cerca de las soluciones", sostuvo.

"La segunda es que llegamos tarde. Como hemos dejado pasar muchísimo tiempo sin hacer una reforma que apunte al fondo del problema de las pensiones autofinanciadas, la magnitud de los cambios que hay que hacer hoy es muy grande y cuando pasa esto, la discusión de la reforma es más compleja", señaló Iglesias.

En esa línea, indicó que no conoce reformas en el mundo en que se haya subido la tasa de cotización en un pacto legislativo en seis puntos porcentuales. "Es una enormidad y más encima lo estamos haciendo en una situación de empleo bien compleja", precisó.

Recaudar a través del IVA

Iglesias y Valdés valoraron la idea que manifestó el ministro de Hacienda, hace algunas semanas de recaudar cotizaciones a través del consumo.

El experto previsional indicó que ya se han agotado los tiempos "para poder darle una forma específica y concreta a esto, pero es una idea que hay que trabajar y pensar", sostuvo.

En ese sentido, agregar que en la medida en que el porcentaje de trabajos sin contratos, aumente, "usar cotizaciones como base para recaudar los recursos que se necesitan para financiar pensiones, será suficiente. Además, esta idea conversa con esta tendencia de cambio que se está produciendo en el mercado laboral.

"Se podría tomar una parte de la recaudación del impuesto al consumo y tirar un monto fijo a cuentas personales de todos los trabajadores. Eso sería muy redistributivo", destacó Iglesias.

Valdés por su parte, señaló que cuando se dice que es mejor opción los impuestos generales porque distorsionan menos "significa básicamente más impuesto corporativo, a no ser que alguien me diga tengo los votos para subir el IVA que no lo veo por ningún lado", puntualizó.

De todas formas, manifestó que le gusta mucho la idea pero para el mediano plazo. "La idea es que uno al pagar y consumir, en la boleta uno dé el rut y parte de esa plata termine en la cuenta individual. Eso se demora 40 años en llegar a régimen para la gente que tiene 50 años ya no tiene tiempo para acumular", advirtió.

También precisó que hay que ver con cuidado el costo operacional. "Todavía no están los números para que haya un switch de manera que la plata viaje rapidito y en tiempo real a cuentas. El costo unitario es bien complejo" dijo.

Respecto a cuánto tendría que aumentar, Valdés indicó que 1% no es suficiente. "Habría que subir unos 5 o 10 puntos esta tasa de impuesto. También tengo dudas sobre la privacidad de todo esto, conocer en qué consumen los chilenos, me aprieta un poco la guata. Sin embargo, dichos todos estos problemas, creo que es una buena idea para trabajarla en serio", afirmó.

Retiro del 10%

Al ser consultado sobre cómo afectó al sistema la posibilidad de poder rescatar una parte de los ahorros previsionales, Valdés consideró que dificulta un acuerdo. "El 10% cambió bastante el eje de la discusión, creo que va a dificultar, si no es que ya mató, la posibilidad de una reforma este año".

El exsecretario de Estado, agregó que "algunos creen que están casi terminando con el sistema, y están ya esperando el otro 10%, cuándo se va a empezar a discutir por el siguiente 10%. Pero creo que sí sirvió para mostrar un par de cosas, la eficiencia de varias AFP; y esta noción de que la plata existe, de que las cuentas son de uno, etcétera. Pero creo que en el neto, dificulta un acuerdo".

Por último, Valdés advirtió de la complejidad que tendrá aumentar la tasa de cotización en seis puntos porcentuales como plantea la actual reforma. "Va a ser mucho más difícil. Si se llegara a tener un acuerdo politico sobre pensiones, se tendrá que hacer súper suave y postergarla en el tiempo. No partiría subiendo cotizaciones antes del 2022", señaló.

Iglesias coincidió con Valdés. "Si se logra construir un acuerdo, ese acuerdo va a tener que incluir una revisión del itinerario originalmente propuesto para el aumento de la tasa de cotización. Esto sugiere además la importancia de mirar con urgencia hacia formas alternativas de recaudar", añadió.