Se abre el debate sobre la inversión indirecta de las AFP ad portas de la asistencia de Macías al Congreso

Pensiones

El superintendente de pensiones fue invitado el próximo lunes, a la comisión de Trabajo de la Cámara para referirse al tema.

El próximo lunes la polémica por las triangulaciones que denunció Felices y Forrados (FyF) tendrá un nuevo capítulo cuando el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, asista a la Comisión de Trabajo de la Cámara para referirse al tema.

Si bien el regulador ha reiterado en varias ocasiones que las inversiones que realiza Habitat en un fondo de Moneda AM, el cual a su vez invierte en Inversiones La Construcción (sociedad que junto a la norteamericana Prudential controlan a la AFP), se ajustan a la normativa que regula las inversiones de las gestoras que administran los fondos de los chilenos, el debate tomará fuerzas en el Congreso.

La polémica comenzó hace unas semanas, cuando el fundador de la entidad que recomienda cambios de multifondos a sus clientes, Gino Lorenzini, acusó a Habitat de vulnerar el artículo 45 bis del DL 3.500, apartado que establece los instrumentos en los cuales los recursos de los fondos, no se pueden invertir.

El artículo 45 bis señala que los recursos de los fondos de pensiones no podrán ser invertidos -directa o indirectamente- en acciones de AFP, de aseguradoras, de administradoras de fondos mutuos, de administradoras de fondos de inversión, de bolsas de valores, de sociedades de corredores de bolsa, de agentes de valores, de sociedades de asesorías financieras, entre otras.

Considerando lo anterior es que el exgerente de inversiones de Cuprum, Gustavo Price comentó que con el régimen de inversión -vigente desde el 2011- la Superintendencia de Pensiones tenía que asegurarse de que la normativa no se transformara en un problema para los portafolios, principalmente por la inversión indirecta.

"Por ejemplo, la compañía de seguros MetLife está en el índice S&P 500 y cualquier inversionista institucional que quiera tener un portafolio diversificado, tiene que tener inversiones en S&P 500, entonces llevando al extremo el argumento, Provida no podría invertir en este índice, porque alguien podría decir que está invirtiendo indirectamente en sus controladores o en ella misma", sostuvo.

Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, detalló que el artículo 45 bis de la Ley que creo el actual sistema de pensiones busca prohibir que las AFP sean propietarias de algunas entidades del sector financiero con las cuales "podrían tener algún tipo de conflicto de interés o pudiesen querer favorecer en desmedro de los fondos de pensiones".

Esa prohibición tiene dos capítulos en el régimen de inversión: la inversión directa y la indirecta. La directa es que con los fondos de pensiones, las gestoras previsionales, no pueden comprar acciones de esas entidades. "Eso es fácil y simple de cumplir, sobre eso no está la polémica", aclaró el abogado.

Pero en la inversión indirecta, las administradoras no pueden invertir en un instrumento que a su vez invierta en aquello que se les está prohibido. "La aplicación concreta de esta prohibición es mucho más compleja porque existen inversiones por así decirlo colectivas de fondos mutuos, de fondos de inversión o incluso de fondos índices, en los que probablemente el vehículo invierte marginalmente en una entidad que está prohibida, pero invierte por decisión propia, no de la AFP", sostiene Ferreiro.

¿Habitat podría influir en ILC?

La normativa define como inversión indirecta aquella de carácter significativa que cumpla simultáneamente dos requisitos. Primero que resulte superior al 0,5% del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión. Y, segundo, que la suma de las inversiones sea superior al 0,1% del valor del fondo de pensiones que administra la AFP.

Para ver si el riesgo es relevante, la ley establece ciertos umbrales. Es decir, la inversión tiene que superar un cierto porcentaje del fondo de pensiones y también superar un cierto porcentaje de los activos de ese fondo de inversión.

"Cuando se superan ambos, estamos frente a una inversión indirecta significativa prohibida. En este caso en particular, ambos límites no se superaron y Moneda Asset en un par de fondos que administra, habría invertido en ILC porcentajes que están por debajo de aquellos que la ley establece como prohibidos", argumenta el exsuperintendente.

A la misma conclusión llega Price, quien señala que "suponiendo que Habitat pudiera influir en la gestión de Pionero (fondo en el que Habitat invierte a través de Moneda)... con la inversión que hace Pionero en ILC ¿puede influir Habitat a través de Pionero en la gestión de ILC? ¿Es capaz Habitat de influir en algo a través de su inversión en las decisiones que se toman en ILC? La respuesta es no. Nada".

En ese sentido, el exejecutivo manifiesta que está de acuerdo con que una AFP no pueda invertir en sociedades relacionadas, pero en el fondo, el problema no es que inviertan en un relacionado, el problema es que se beneficie de eso.

"Nadie puede argumentar que comprar una acción de ILC, le mueve la aguja a Habitat o a ILC, es armar un caso de algo que no existe. A partir de esto Habitat no tiene ninguna influencia en ILC, igual como Provida no tiene ninguna influencia en MetLife por invertir en el S&P 500", sostiene.

Respecto a la norma, Price plantea que podría simplificarse, puesto que ya es compleja de cumplir, difícil de controlar y muchas veces no cumple sus objetivos. "Hay un montón de aspectos prácticos que no son muy inteligentes y muchas veces, se han propuestos cambios para hacerlos más sencillos, sin cambiar el espíritu original, pero los reguladores no son muy proclives al cambio en ese sentido. Ellos no tienen mucho que ganar y tienen mucho que perder, si hacen cambios", advierte.