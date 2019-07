Se complica la reforma: parlamentarios opositores niegan acuerdo con el gobierno y emplazan a la DC a dar explicaciones

Pensiones

Diputados PS y PDD manifestaron que no han conversado ningún acuerdo, mientas la presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans anunció que mañana votarán las indicaciones.

"Superó todos los límites esta tramitación...el diputado Gabriel Silber (DC) superó todos los límites, al incorporar en una declaración a partidos que no habían sido parte del acuerdo", así de tajante fue la diputada PC, Karol Cariola luego de que diputados DC publicitaran un eventual acuerdo entre el gobierno y partidos de la centro izquierda para destrabar la reforma previsional, cuyas indicaciones se enviaron esta mañana.

La parlamentaria comunista no fue la única en mostrar su indignación. El diputado PS, Gastón Saavedra indicó que "los que se apresuraron (en hacer la declaración) tendrán que responder". "Primero tienen que estar a la vista los elementos para poder evaluarlo y tener opiniones certeras al respecto y no estar respondiendo a algo que no conocemos", dijo.

Por su parte, el PPD Tucapel Jiménez también negó el acuerdo entre oposición y el gobierno. "Conmigo nadie ha conversado, es todo muy extraño, pero no me involucren en un acuerdo que ni siquiera he conversado y no sé sus condiciones", enfatizó.

Pero la declaración que encendió los ánimos en la DC fue la de la presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS), quien junto con anunciar que mañana votarán las indicaciones, criticó duramente a Silber. "Me parece que cuando se habla con mentiras, se dice que hay acuerdos que no hay, cuando se señala que hay diputados que son parte de este acuerdo y no es así, se demuestra que el diputado Silber mintió descaradamente lo que es complejo".

Frase que prontamente el parlamentario DC salió a confrontar. "No me voy a hacer cargo de descalificaciones que van a lo personal "más que al fondo de lo que preocupa a los chilenos: las pensiones. Le pediría a la presidenta de la comisión que actúe con más altura de miras, que es la que ordena el debate. Debiera estar contenta porque hay acuerdos en esta materia y no andar pegando zancadillas", dijo Silber.