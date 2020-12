Segundo rescate de fondos: AFP reiteran que el 17 de diciembre se recibirán los primeros pagos

Pensiones

El gerente general de la Asociación de AFP hizo un llamado a preferir los canales digitales.

En la previa del inicio del proceso del segundo retiro, este miércoles el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín realizó un punto de prensa junto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En la instancia, Larraín señaló que este jueves las AFP comenzarán a recibir las solicitudes de los afiliados y que los primeros pagos se podrían recibir en una semana.

"La ley ha dado un máximo de 10 días hábiles para que las administradoras hagan el pago correspondiente. Independiente de esto y como en este proceso participan muchos actores, estamos haciendo un esfuerzo para anticipar los pagos y por eso que a partir del 17 de diciembre van a estar disponibles los primeros pagos pero eso no significa que todas las personas que hagan su solicitud el día 10, tendrán el pago el 17, pero de todas maneras lo tendrán en un máximo de 10 días hábiles", aclaró.

El ejecutivo además realizó un llamado a no acudir a las sucursales. "No se necesita la clave para hacer el retiro, no es necesario ir a la sucursal y las AFP han estado informando a sus afiliados del monto que podrán rescatar. Si aun así hay personas que tienen dudas, por favor contacten a sus administradoras y privilegien los canales digitales o telefónicos", indicó.

De todas formas, destacó que respetar las medidas de seguridad por el Covid-19, están trabajando con la subsecretaria Prevención del Delito, Katherine Martorell para hacer un manejo de filas adecuado, respecto de evitar aglomeraciones.