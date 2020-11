Segundo retiro de fondos de AFP: senadores acuerdan votar proyecto del gobierno este martes

Pensiones

Las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado siguieron con la discusión del proyecto del gobierno que busca un nuevo retiro desde las AFP, pero con restricciones.

Pasadas las 14 horas de este lunes, las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado retomaron, en conjunto, la discusión del proyecto del gobierno que busca un nuevo rescate de los ahorros previsionales pero con ciertas restricciones. Esta iniciativa ingresada por el ejecutivo la semana pasada viene a responder al proyecto similar que fue propuesto por diputados y que ya fue aprobado por la Cámara Baja. Esto último llevó a que Piñera pidiera al Tribunal Constitucional que revisara lo moción.

16:30: El presidente de la comisión de Hacienda, el senador Jorge Pizarro (DC) indicó que mañana de 8:30 a 9:30 horas, se votará en general la iniciativa y luego en la tarde se procederá a la votación en particular.

16:20: La ministra del Trabajo, María José Zaldívar detalla que sólo 56 mil de los cotizantes no podrán retirar por tener rentas superiores a las 100 UF ($ 2,8 millones). "El 96% de las personas que pudieron retirar, podrán hacerlo en esta segunda oportunidad", destaca.

16:10: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones interviene. "El senador Montes nos pregunta por el efecto en inversión y crecimiento. Es indudable que cuando se disminuye el stock de riqueza, hay un impacto. El proyecto modera ese impacto porque plantea el reintegro de los fondos. (...) Los senadores tendrán que decidir si este reintegro es pertinente o no, pero como Ejecutivo lo tenemos que plantea por el daño previsional".

16:00: El senador RN, Rodrigo Galilea defiende el proyecto. "Para la mayoría de los chilenos, el proyecto del Ejecutivo no tiene requisitos (...) Es súper razonable que el Presidente lo haya planteado, está bien enfocado, corrige los temas de los que tienen más, se benefician más".

15:36: El senador socialista Juan Pablo Letelier señala que ciertas condiciones del proyecto como el tema del autopréstamo "es inaceptable, no vamos a permitir que ocurra".

15:30: El senador independiente Carlos Bianchi llama a votar en contra de la iniciativa. "El gobierno está haciendo una provocación que cuesta entenderla con ir al Tribunal Constitucional. Pido que se vote en contra este proyecto para votar este miércoles la reforma constitucional. Salvo que el gobierno quiera buscar un acuerdo y el gobierno quiera bajar ciertas condiciones".

15:10: La senadora Carolina Goic (DC) le consulta al superintendente cómo piensan que será la normativa para implementar la reintegración de los fondos que plantea el proyecto. La respuesta del regulador fue que aún se analiza cómo sería el procedimiento.

14:45: Macías manifiesta que se requiere un plazo razonable para implementar con éxito un eventual segundo retiro y llama a lograr un consenso en el proyecto de pensiones. "Dado los efectos del primer retiro y las estimaciones del segundo retiro, resulta imprescindible avanzar en la reforma previsional y alcanzar un acuerdo que permita mejorar las pensiones", sostiene el superintendente de pensiones.

14:35: El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías inicia su exposición ante los senadores. Macías indica que según los saldos a octubre y asumiendo que todos los afiliados activos pueden sacar el máximo permitido para cada uno de ellos, el total de recursos a retirar sería de US$ 15.388 millones. De éstos, US$ 1.113 millones provendrían de cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Cuenta 2.

El superintendente además precisó que el 3% (US$ 432 millones) del total de los retiros sería realizado por afiliados menos a 25 años, 20% (US$ 3.029 millones) por afiliados entre 25 y 35 años, 26% (US$ 4.002 millones) por afiliados entre 35 y 45 años; el 30% (US$ 4.594 millones) por personas entre 45 y 55 años; el 20% (US$ 3.144 millones) por afiliados entre 55 y 65 años y 1% (US$ 188 millones) por afiliados mayores a 65 años.

El promedio del retiro sería de $ 1,2 millones aproximadamente y la mediana de $ 1 millón aproximadamente.