Segundo retiro de fondos de AFP ya cuenta con 1 millón de solicitudes a una hora de iniciado el proceso

Administradoras llaman a sus afiliados a preferir el uso de canales remotos.

Desde las 00:00 de este jueves las administradoras de fondos de pensiones (AFP) habilitaron sus plataformas electrónicas para que sus afiliados puedan solicitar el segundo retiro del 10% de sus cuentas individuales.

Hace pocos minutos, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, informó que ya van 1 millón de requerimientos para acceder de manera anticipada a los ahorros para la pensión.

"A una hora de empezado el segundo proceso de retiro de fondos previsionales, las administradoras ya registran un millón de solicitudes ingresadas, manteniendo además todas sus plataformas operativas", reportó Larraín.

El representante del gremio indicó que esta cifra refleja que las personas han preferido los canales digitales y por eso, reiteró el llamado a no ir a sucursales. "Estamos trabajando para que el proceso siga siendo ágil y simple para todos los afiliados y afiliadas", aseguró.

Los sitios de Modelo, Habitat, Capital, Provida, Cuprum, Planvital y Uno ya desde las primeras horas del día registraban una alta demanda y con algunas dificultades para acceder al sistema. En el caso de Modelo y Capital introdujeron sendos formularios para que sus usuarios realicen una "fila virtual", que indica el tiempo de espera para el ingreso a la página, así como el tiempo de permanencia permitido.

La primera en comunicar públicamente del proceso en horas de la madrugada fue AFP Uno, que en un comunicado detalló los pormenores del mismo y agregó que buscan que éste sea simple y fluido.

Respecto a la entrega de los fondos, se puede canalizar vía deposito en la cuenta bancaria personal de cada afiliado, cuenta dos o tomar la opción de pago presencial.

Durante esta mañana, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías se refirió al proceso en conversación con radio Agricultura.

Macías reiteró que quienes realicen la solicitud hoy como máximo recibirán sus pagos el 24 de diciembre, pero reiteró que es un plazo tope. "Nosotros calculamos que el proceso de validación que hace tanto la administradora como el banco, para evitar fraudes y asegurar que le proceso sea seguro y expedito, va a partir el 17 de diciembre", señaló.

Por otra parte, lamentó el efecto en pensiones que tiene el rescate y llamó a tratar de aplazar la solicitud. "Si lo necesita realmente, quién soy yo para decirle a la gente que no lo haga, hay que ver si la necesidad es muy extrema, evidentemente no hay nada que hacer. Si la persona lo va a sacar, por favor deje el espacio a quienes necesiten más urgente (el retiro) para que lo puedan sacar lo más pronto posible", agregó.

Por último, se refirió al monto total que significarán ambos rescates. Detalló que del primer proceso ya se han pagado cerca de US$ 18.500 millones y en este segundo retiro, si todos retiran el total sería de US$ 19 mil millones.

De todas formas, sostuvo que no cree que ocurra eso. "Pensamos que el impacto va a ser de US$ 16 mil millones hacia abajo, pero ambos retiros sumados van significar más US$ 30 mil millones retirados de la cuentas que se iban a destinar a pensiones que ya no van estar", advirtió Macías.

Cifras por administradoras

Las AFP comenzaron a informar las cifras de sus afiliados que han realizado el requerimiento para acceder a una parte de sus ahorros previsionales.

Planvital dispuso de asistentes que también hablan creole para ayudar a los afiliados haitianos. A las 9:30 la AFP ya registraba más de 100 mil peticiones. Sin embargo, hay menos personas en las sucursales para para el primer retiro.

Provida indicó que ya llevan 650 mil solicitudes ingresadas correctamente.

Cuprum informó que hasta el momento se ha observado un proceso expedito y no se han registrado filas en las sucursales. En esta oportunidad, la administradora habilitó la opción de "Retiro en un Paso", modalidad que autocompleta los datos que fueron ingresados en el primer retiro, para así evitar que las personas puedan cometer errores en el ingreso de su información y bajo esta modalidad, se han realizado un 83% de las solicitudes.

Modelo por otra parte informó que a las 9:30 de la mañana ya tenían 70 mil solicitudes cursadas de forma exitosas.

