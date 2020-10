Segundo retiro del 10%: gobierno envía minuta a Chile Vamos para intentar frenar avance de la iniciativa

Pensiones

El documento elaborado por la Segpres enfatiza que los proyectos, "son una mala idea" y argumenta que ya se entregó ayuda a las familias.

Una nueva jornada clave se vivirá hoy en materia de pensiones. Esta tarde, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados iniciará la votación en general de una serie proyectos que buscan autorizar un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales.

En varias ocasiones el Gobierno ha señalado no estar de acuerdo con este tipo de iniciativas, ya que afectan las pensiones. Por otra parte, la eventual aprobación de estos proyectos le pone más presión al Ejecutivo para lograr un acuerdo con la oposición y avanzar en la reforma previsional, que lleva estancada casi 10 meses en el Senado.

Debido a estas razones, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) envió una minuta a parlamentarios de Chile Vamos para intentar frenar el avance de estos proyectos, advirtiendo que "son una mala idea".



La Segpres argumenta que las mociones perjudican las pensiones de los más necesitados y que no es necesario un segundo retiro, dado que el Gobierno salió en ayuda de los ingresos de las familias. Además, afirma que son inconstitucionales.

El Ejecutivo afirma en la minuta que existe un derecho de propiedad sobre los fondos ahorrados en las AFP, pero "con limitaciones, que se justifican en el interés de la sociedad como un todo de generar mecanismos que permitan financiar las pensiones".

Además, precisa que habría cerca de cuatro millones de personas que quedarían sin saldo en sus cuentas luego del segundo retiro y una reducción promedio acumulada de las pensiones de un 23%. "Por el contrario, los más beneficiados serán los que no lo necesiten, que tienen incentivos a retirarlo sin pagar impuestos y depositarlo en un Ahorro Previsional Voluntario (APV)", se indica.

Respecto a la iniciativa que busca que quienes estén pensionados por renta vitalicia, puedan acceder a una parte de sus ahorros, la Segpres cuestiona que "hay una confusión conceptual grave, porque la compañía de seguros no administra fondos previsionales por lo que no existe un fondo que retirar".

Por otra parte, en la minuta se critica que un eventual segundo retiro "significará una ayuda muy limitada, dado que, a la fecha, 9.148.332 personas ya retiraron fondos" y que el actual contexto es muy distinto al del primer retiro.



Se detalla que en el mes de julio (cuando se aprobó el primer retiro), no estaba todavía aprobado el proyecto de ley en ayuda de la Clase Media, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) recién empezaba a pagar aportes más altos y no se habían aprobado las mejoras y extensiones a la Ley de Protección del Empleo.

Específicamente, se destaca que el gobierno ha elaborado tres paquetes de medidas de apoyo fiscal: el Plan Económico de Emergencia 1, por US$ 12.150 millones, el 17 de marzo, el Plan Económico de Emergencia 2, con recursos que suman US$ 5.000 millones, el 8 de abril y el Acuerdo Nacional por la Protección de los Ingresos de las familias y la Reactivación Económica, que contempla un total de US$ 12.000 millones, el 14 de junio.



"Con un total de US$ 6.157 millones, que corresponde al 2,5% del PIB, Chile se ubica como el segundo país de la región con mayor cantidad de transferencias monetarias estatales dirigidas a las personas, siendo superado solo por Brasil", se remarca en la minuta.

Por otra parte, la Segpres argumenta que los proyectos buscan modificar el Capítulo III de la Constitución, de derechos y deberes, incluido el derecho a la seguridad social. Para hacer esa modificación se requiere de un quorum de 2/3.

"No porque la reforma se incluya en una disposición transitoria, muta la naturaleza de la modificación, y el quorum está determinado por el fondo de la modificación y no por la forma en que se hace. De otro modo, podría modificarse toda la Constitución con un quorum de 3/5 por la vía de incorporar disposiciones transitorias", precisa.

Otro motivo para rechazar un segundo rescate de las AFP, según el gobierno, es que las iniciativas recurren a un resquicio o fraude de ley, "porque a través de actos aparentemente lícitos, se busca violar el espíritu de una norma. Dicho principio, es reconocido por nuestra legislación porque se entiende que las reglas no existen por un mero capricho del legislador, sino que tienen un fin lícito acordado por la sociedad", se detalla en la minuta.

Finalmente, la Segpres puntualiza que puede argumentarse que la reforma propuesta produce un efecto inconstitucional, por la lesión de dos derechos constitucionales.

Por un lado, el Artículo 1, del inciso final de la Constitución, "porque se pone al Estado en una situación en la que le hace imposible dar protección a la población y a la familia, ni propender a su fortalecimiento".



Y también se daña el derecho de propiedad de todos los pensionados (19 N° 24), que sus pensiones se verían impactadas de forma negativas por estos proyectos.