Segundo retiro del 10%: Sala del Senado inicia debate de reforma constitucional | Minuto a minuto

Pensiones

La discusión sería hasta las 20 horas, momento en el que se retomará la discusión del Presupuesto del 2021.

Un nuevo avance podría tener esta tarde la reforma constitucional -presentada por la oposición- que plantea un nuevo rescate de los ahorros previsionales.

El inicio de la votación estaba agendado para las 16 horas, pero la Sala del Senado propuso votar la reforma para reservar escaños en la Convención Constitucional. Con esto, un tenso ambiente se produjo ya que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), insistía en que los senadores no fundamentaran su voto para tramitar rápido la iniciativa, de modo de dar paso al debate de la reforma constitucional.

Así, cerca de las 18 horas, la Sala del Senado dio inicio al debate de la iniciativa, para luego proceder a su votación. Sin embargo, es probable que el sufragio se aplace para mañana jueves, ya que a las 20 horas se retoma la tramitación del Presupuesto en la Sala.

18:25: El senador Francisco Chahuán de RN emplaza al Gobierno. "Pido a la ministra del Trabajo y al Presidente que seamos vincular este segundo retiro con una reforma previsional. Necesitamos un a reforma que tenga tres pilares, un proyecto que termine con las tablas de mortalidad. Un segundo pilar es realizar una reforma a la industria y el tercero tiene que ver con la distribución del 6% del aporte del empleador, debe ir mayormente a solidaridad intra e inter generacional. También que los enfermos terminales puedan retirar sus ahorros".

18:20: El senador socialista Rabindranath Quinteros interviene y señala que votará a favor. "El Gobierno criticó en primer lugar esta iniciativa y se marginó y ahora plantea barreras con el Tribunal Constitucional (...) Con sus actitudes, el Gobierno sólo ha generado más distancia y más rabia con las personas".

18:15: El senador independiente Alejandro Guillier señala que votará a favor. "Voy a votar a favor del 10% limpio, sin restricciones, sin que la clase media pague impuestos".

18:10: La senadora socialista Isabel Allende es la primera en intervenir en el debate. "No entiendo al Gobierno, que no solo ahora acude al Tribunal Constitucional para poner obstáculos y barrera, no lo hizo en el primero y lo viene hacer ahora tardíamente, algo que es difícil de entender. El Gobierno está polarizando el ambiente, genera una conducta de frustración en la gente (...) Los parlamentarios si tenemos derecho a realizar reformas constitucionales.

En desarrollo...