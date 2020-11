Pensiones

Luego de que los ministros de Hacienda y de Trabajo intervinieron, la presidenta del Senado, levantó la sesión.

Un nuevo avance podría tener esta tarde la reforma constitucional -presentada por la oposición- que plantea un nuevo rescate de los ahorros previsionales.

El inicio de la votación estaba agendado para las 16 horas, pero la Sala del Senado propuso votar la reforma para reservar escaños en la Convención Constitucional. Con esto, un tenso ambiente se produjo ya que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), insistía en que los senadores no fundamentaran su voto para tramitar rápido la iniciativa, de modo de dar paso al debate de la reforma constitucional.

Así, cerca de las 18 horas, la Sala del Senado dio inicio al debate de la iniciativa.

20:08: Termina la intervención del titular de Hacienda, y la presidenta del Senado levanta la sesión. El debate continuará mañana a partir de las 10 horas en una sesión especial, donde luego de la votación de la reforma constitucional, se procederá a la votación del proyecto del Ejecutivo.

19:55: Interviene el ministro de Hacienda, Ignacio Briones y defiende las acciones del Gobierno. "Se ha hecho un esfuerzo grande, ha sido reconocido por el Banco Mundial, siempre será insuficiente (...) Cuando se plantea un tercer y cuarto retiro, esto no conversa con las cifras. El tema de fondo de nuestro proyecto es que lo hace a través de la ley. Hemos dicho que esta forma (la reforma constitucional) con la que no estamos de acuerdo, va creando una Constitución paralela. Quisiera desdramatizar la decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional".

19:43: Interviene la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. "Primero dejarle tranquilidad a las personas que va haber un retiro del 10%. El proyecto del Ejecutivo no tiene letra chica porque no deja afuera a las personas. Los únicos que no podrán retirar son las altas autoridades, nosotros, los parlamentarios, los gobernadores. (...) No da lo mismo como se hacen las cosas. Lo primero es una reforma constitucional. Este proyecto altera las reglas generales de la tributación, exime del pago de impuestos a las personas de más altos ingresos. Ninguno de nosotros cree que es justo que las personas de más altos ingresos reciban un bono. (...) Existen ciertas reglas del juego que se deben respetar".

19:30: El senador independiente Carlos Bianchi interviene. "Voy a aprobar este proyecto que es absolutamente legal. Me da cierto pudor, verguenza ajena cuando veo volteretas increíbles, cuando se anuncia una cosa y se termina votando absolutamente lo contrario. (...) El punto es ser responsable, es ser serio, en la vida hay que ser consecuente".

19:16: El senador Iván Moreira (UDI) señala que "gracias a mi voto, yo que fui contra las olas, se aprobó el retiro del 10% mi compromiso es garantizarle el 10% a los chilenos, da lo mismo el mecanismo. La reforma constitucional permitió que el Gobierno escuchara, escuchara a la oposición responsable".

19:10: José Durana de la UDI interviene y anuncia que se abstendrá. "El primer retiro del 10% se dijo que sería por una única vez y hoy un grupo de parlamentarios la quiere transformar en una constante. Me imagino que no se quiere sacar ventaja entre un proyecto y otro. Lamento que no haya una mirada sobre todos los beneficios que ha entregado el Estado. Espero que mañana también estemos aprobando el proyecto del Gobierno".

19:05: Juan Ignacio Latorre (RD) interviene y señala que vota a favor. "¿El presidente se atreverá a tocar los intereses de los grandes grupos económicos para contribuir a la paz social?".

19:00: La senadora independiente Carmen Gloria Aravena interviene y anuncia que votará en contra. "Esta iniciativa es de exclusiva iniciativa del Presidente y si todos estamos acuerdo de que la Constitución es la que nos tiene que guiar, entonces tenemos que respetarla. Este segundo retiro dañará las pensiones".

18:25: El senador Francisco Chahuán de RN emplaza al Gobierno. "Pido a la ministra del Trabajo y al Presidente que seamos vincular este segundo retiro con una reforma previsional. Necesitamos un a reforma que tenga tres pilares, un proyecto que termine con las tablas de mortalidad. Un segundo pilar es realizar una reforma a la industria y el tercero tiene que ver con la distribución del 6% del aporte del empleador, debe ir mayormente a solidaridad intra e inter generacional. También que los enfermos terminales puedan retirar sus ahorros".

18:20: El senador socialista Rabindranath Quinteros interviene y señala que votará a favor. "El Gobierno criticó en primer lugar esta iniciativa y se marginó y ahora plantea barreras con el Tribunal Constitucional (...) Con sus actitudes, el Gobierno sólo ha generado más distancia y más rabia con las personas".

18:15: El senador independiente Alejandro Guillier señala que votará a favor. "Voy a votar a favor del 10% limpio, sin restricciones, sin que la clase media pague impuestos".

18:10: La senadora socialista Isabel Allende es la primera en intervenir en el debate. "No entiendo al Gobierno, que no solo ahora acude al Tribunal Constitucional para poner obstáculos y barrera, no lo hizo en el primero y lo viene hacer ahora tardíamente, algo que es difícil de entender. El Gobierno está polarizando el ambiente, genera una conducta de frustración en la gente (...) Los parlamentarios si tenemos derecho a realizar reformas constitucionales.

