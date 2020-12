Segundo retiro: solicitudes superan las 3,5 millones ¿Cómo se compara con el proceso anterior?

Pensiones

La Superintendencia de Pensiones informó que hasta las 17.00 horas de hoy, el 33% de los afiliados había ingresado requerimientos.

Desde las 00:00 de hoy jueves las administradoras de fondos de pensiones (AFP) habilitaron sus plataformas electrónicas para que sus afiliados puedan solicitar el segundo retiro del 10% de sus cuentas individuales.

Según la información reportada por las administradoras, al cierre de esta jornada (hasta las 17:00) un total de 3.541.948 personas habían ingresado sus solicitudes con éxito. Este universo corresponde a 33% del total de afiliados y beneficiarios del sistema que tienen recursos para realizar un nuevo retiro de fondos.

Para el anterior retiro, en el primer día se habían registrado tres millones de requerimientos a la misma hora.

De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones, la primera jornada de este nuevo proceso arroja una evaluación positiva, dado que el monitoreo en línea de los sitios web de las administradoras constató un buen desempeño general de sus plataformas de atención.



En paralelo, si bien en sucursales hubo personas que buscaban realizar el trámite de manera presencial, el balance general dio cuenta que los afiliados optaron masivamente por los canales remotos de cada administradora y en particular por la vía electrónica.

Anteriormente, cerca de las 14:00 se había realizado el segundo reporte oficial, donde el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, había informado 2.793.101 requerimientos para acceder de manera anticipada a los ahorros para la pensión.

Larraín destacó que el trámite digital está funcionando de "buena manera, contando con alrededor de un millón más de solicitudes de las que se obtuvieron en este mismo momento durante el primer retiro", indicó.

Los sitios de Modelo, Habitat, Capital, Provida, Cuprum, Planvital y Uno ya desde las primeras horas del día registraban una alta demanda y con algunas dificultades para acceder al sistema. En el caso de Modelo y Capital introdujeron sendos formularios para que sus usuarios realicen una "fila virtual", que indica el tiempo de espera para el ingreso a la página, así como el tiempo de permanencia permitido.

La primera en comunicar públicamente del proceso en horas de la madrugada fue AFP Uno, que en un comunicado detalló los pormenores del mismo y agregó que buscan que éste sea simple y fluido.

Respecto a la entrega de los fondos, se puede canalizar vía deposito en la cuenta bancaria personal de cada afiliado, cuenta dos o tomar la opción de pago presencial.

Durante esta mañana, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías se refirió al proceso en conversación con radio Agricultura.

Macías reiteró que quienes realicen la solicitud hoy como máximo recibirán sus pagos el 24 de diciembre, pero reiteró que es un plazo tope. "Nosotros calculamos que el proceso de validación que hace tanto la administradora como el banco, para evitar fraudes y asegurar que le proceso sea seguro y expedito, va a partir el 17 de diciembre", señaló.

Por otra parte, lamentó el efecto en pensiones que tiene el rescate y llamó a tratar de aplazar la solicitud. "Si lo necesita realmente, quién soy yo para decirle a la gente que no lo haga, hay que ver si la necesidad es muy extrema, evidentemente no hay nada que hacer. Si la persona lo va a sacar, por favor deje el espacio a quienes necesiten más urgente (el retiro) para que lo puedan sacar lo más pronto posible", agregó.

Por último, se refirió al monto total que significarán ambos rescates. Detalló que del primer proceso ya se han pagado cerca de US$ 18.500 millones y en este segundo retiro, si todos retiran el total sería de US$ 19 mil millones.

De todas formas, sostuvo que no cree que ocurra eso. "Pensamos que el impacto va a ser de US$ 16 mil millones hacia abajo, pero ambos retiros sumados van significar más US$ 30 mil millones retirados de la cuentas que se iban a destinar a pensiones que ya no van estar", advirtió Macías.

Anteriormente en entrevista con radio Duna, el superintendente sostuvo que de aquí al 24 de diciembre, "debiera estar cursado más de 5 millones de pagos. Más de la mitad de las solicitudes debiesen estar pagadas antes de Navidad".

Correos fraudulentos

La Superintendencia de Pensiones alertó sobre emails fraudulentos que se han registrado y señaló que no está enviando correos pidiendo información ni realizando un catastro para seleccionar quiénes pueden retirar el 10% de sus fondos de pensiones.

Cifras por administradoras

Las AFP comenzaron a informar las cifras de sus afiliados que han realizado el requerimiento para acceder a una parte de sus ahorros previsionales.

Habitat informó que hasta las 13 horas ya se registraban más de 633 mil solicitudes, en que el 45% corresponde a mujeres y el 54% a hombres.

Planvital dispuso de asistentes que también hablan creole para ayudar a los afiliados haitianos. Hasta el momento van mas de 350 mil solicitudes. Sin embargo, hay menos personas en las sucursales para para el primer retiro.

dispuso de asistentes que también hablan creole para ayudar a los afiliados haitianos. Hasta el momento van mas de 350 mil solicitudes. Sin embargo, hay menos personas en las sucursales para para el primer retiro. Provida informó que ya ha recibido más de 1 millones solicitudes. La gerente de operaciones de Provida, Diana Berstein manifestó que "estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo con el segundo proceso de retiro de fondos hasta este momento. Ya estamos empezando a procesar las solicitudes para ejecutar los pagos lo antes posible".

El gerente general de la administradora, Gregorio Ruiz-Esquide, sostuvo que se han preparado con el mayor esfuerzo para este segundo proceso de retiro y destacó que la primera jornada ha sido existosa. "Hemos recibido las solicitudes de manera correcta y la gente empezó a entrar al sitio web muy temprano, y esperamos que el proceso siga muy fluido. La plataforma web ha funcionado de forma muy estable, entregando una buena experiencia para nuestros afiliados".

Cuprum informó que hasta las 12:00 horas, se han registrado 160.000 solicitudes, donde el 83% de ellas corresponden a la modalidad implementada por Cuprum de "Retiro en un Paso". Además, indicó que hasta el momento se ha observado un proceso expedito y no se han registrado filas en las sucursales a lo largo del país.

La directora de Clientes de AFP Cuprum, Gabriela Undurraga, indicó este es un servicio que pusieron para que sus afiliados puedan ingresar sus retiros sin tener que llenar los datos. "Así es que estamos muy contentos por eso y además porque ello y nuestro servicio, han permitido que nuestros afiliados no deban acudir a las sucursales", destacó.

Modelo por otra parte informó que hasta las 20.00 horas ha cursado casi 300 mil solicitudes de retiro de fondos de pensiones, y espera terminar el día con 700 mil solicitudes cursadas aproximadamente. El gerente de Marketing y de Comunicaciones, Serge de Oliveira, aseguró que "la espera para el ingreso de solicitud en ningún caso significará retrasos en el pago de los fondos, de hecho vamos a pagar antes del plazo de 10 días hábiles que exige la Ley, tal como lo hicimos en el caso del primer retiro".

